Carrie es un nombre aterrador. Por Sissy Spacek y por Sarah Jessica Parker (esta me asusta más). También es el nombre de la mujer de ... Boris Johnson. Vale, no le ha incitado a matar al rey de Escocia, pero según Dominic Cummings está «volviéndole loco». Como si lo necesitara. Una Lady McBethita. Al exasesor Cummings, se supone que quien hay detrás del partygate, le quitó el control de todo lo que había alrededor de Johnson. Echar la culpa a una mujer sigue siendo el primer recurso. La tía interrumpe las sesiones del gabinete cuando le parece. Y ha participado más veces que el primer ministro en las fiestas de Downing Street. Cuando veo a Johnson en el Parlamento, apretado con los de al lado, me acuerdo de los desfiles de Roberto Torretta en Cibeles, cuando su mujer, Carmen Echevarría (suegra de Marta Ortega), llamaba a rebato y en la primera fila había más famosos de los que cabían. Las mujeres siempre han partido el bacalao. En la sombra.

