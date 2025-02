Ladrones de tiempo

Comenta Compartir

No me queda tiempo, se me ha echado el tiempo encima, mi tiempo es oro, no me hagas perder el tiempo... Nuestra vida cotidiana está repleta de expresiones que reflejan su valor social y económico. Es finito, se acaba y cuando es escaso es más ... deseado y caro.

Hay quienes tienen mucho tiempo, tanto que no saben qué hacer con él. Hablo, por ejemplo, de las personas desempleadas durante un largo periodo que ven pasar semanas y meses sin un empleo que les permita vivir dignamente y estructure sus días marcando ritmos y periodos. En el otro extremo están quienes apenas tienen tiempo para respirar, con varios trabajos, una familia y largos desplazamientos diarios. Deseamos tener más tiempo libre para descansar o para disfrutarlo pero en ocasiones lo tenemos difícil porque el trabajo en sí mismo es el incentivo, se trabaja más y más para mantenerlo. Y el colmo de las paradojas de esta modernidad tardía la encontramos en la existencia de personas para quienes la falta de tiempo es símbolo de estatus, de distinción. El uso del tiempo define distancias sociales, también su abuso: hay personas que siempre hacen esperar y otras que siempre esperan. Ya hablé de ello hace unas semanas en este espacio bajo el título 'Quien espera desespera'. Una buena amiga, conocedora de mi pasión por el tiempo social, me recomendó hace unos días un documental titulado 'Ladrones del tiempo'. Ya saben de dónde he robado el título para esta columna. En él se ahonda en la falta de tiempo en las sociedades contemporáneas poniendo el foco en el control, la apropiación, que estos ladrones hacen del tiempo de otros. La obsesión por la hora y la religión de la eficiencia originaron los primeros estudios minuciosos sobre el movimiento para encontrar, por ejemplo, la manera más rentable y económica de envolver pastillas de jabón en el menor tiempo posible. A ello le siguió la invención de la comida rápida para los trabajadores. Hemos sabido también de denuncias en algunas empresas en las que se controlaba el tiempo que estos empleaban en ir al baño descontándoselo de su sueldo y del uso de GPSs para controlar esas visitas. En algunas de ellas, las mujeres se quejaban de que durante su menstruación les era difícil cambiarse de compresa. Pero hay más. Estos ladrones de tiempo tuvieron la genial idea de poner a trabajar a los consumidores de manera que ahora pasamos por una máquina lectora del código de barras los productos que hemos comprado dejando que nos roben tiempo a la vez que se roba el trabajo de otras personas. Parece ser que, en términos empresariales, a los consumidores que trabajan se les denomina «empleados parciales». Un chollo porque se trabaja sin sueldo y sin estar sujetos a la legislación laboral. La cosa no acaba aquí. Incluso en nuestro tiempo de ocio o descanso los ladrones de tiempo nos hacen trabajar ¿Saben ustedes que los teléfonos inteligentes nos roban una media de 4 horas diarias en las redes sociales? Sepan entonces que están trabajando para la economía de la atención que vende nuestro tiempo a los anunciantes. El tiempo de los 'me gusta'. Cuenta Plutarco que cuando a Pitágoras le preguntaban qué era el tiempo siempre contestaba que era el alma de este mundo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY