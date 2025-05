El lado oscuro de Scotland Yard

Comenta Compartir

Un demoledor informe independiente sobre Scotland Yard, realizado a raíz del secuestro, violación y asesinato de una joven por un oficial del cuerpo, ha revelado ... que el racismo, la homofobia y la misoginia constituyen un comportamiento generalizado en la mayor fuerza de seguridad de Reino Unido. Con 34.000 miembros y una imagen tradicional de eficacia y seguridad, el estudio a cargo de una veterana funcionaria desvela un lado oscuro que ha conmocionado a la opinión pública. Solo en un período de seis meses, 1.500 efectivos de la Policía Metropolitana de Londres han sido acusados de delitos sexuales. El análisis señala que el cuerpo es «institucionalmente racista» y que se han detectado numerosos casos de infiltración irregular en sindicatos, grupos pacifistas, ecologistas y organizaciones no gubernamentales. Según la autora, no se revisan los antecedentes de los agentes, ni se los capacita de manera adecuada, y siguen en sus puestos a pesar de ser acusados de violencia doméstica o acoso racial. Scotland Yard está perdiendo la confianza y el respeto de los londinenses y si no modifica su proceder de manera radical incluso puede dirigirse a su desintegración.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY