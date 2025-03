El lado oscuro de la imprecisión

En estos tiempos en los que tanto hablamos de las 'fake news' y de la necesidad de combatirlas, hay algo que tiene demasiado aire de ... familia con ellas y que me hace sentir extremadamente incómoda en mi vida social: ser testigo del desprestigio de alguien a base de insinuaciones basadas en vaguedades. Me refiero a esparcir un rumor sugiriendo que una persona ha cometido alguna acción ilegal o poco ética, fea, sin concretar qué, cuándo ni cómo. Por ejemplo, si digo que mi compañero «debió tener algún problema en su anterior trabajo, algo raro», insinúo que «debió» ser algo turbio y elijo el contexto propicio para hacerlo no estoy dando información sobre esa persona sino que en realidad estoy sembrado la desconfianza sobre ella. A esto me refiero.

El éxito de esta práctica reside en no proporcionar mucha información que al transmitirse de unos a otros pueda ayudar a matizar la idea principal y, sobre todo, permita contrastar la veracidad de lo que se está diciendo. Si no hay una acusación concreta nada es verificable y, lo más importante para los objetivos perseguidos, tampoco es posible la defensa. ¿De qué se va a defender el otro si no sabe de qué se le acusa? De esta manera, acusación y defensa transcienden la esfera del derecho y se sitúan también en la vida social pues lo que se busca no es un castigo legal de la persona, que muchas veces no procede, sino el castigo social que suele traducirse en su aislamiento social. Ni que decir tiene que estas insinuaciones basadas en vaguedades hacen impune al que las crea que siempre puede protegerse con un «Yo no he dicho que haya desfalcado, solo que pasó algo».

En este contexto, el valor de la imprecisión reside en su potencial como arma de destrucción masiva de reputaciones y de creación y refuerzo del estigma. La capacidad profesional de un trabajador se puede ver cuestionada si empiezo a decir que ha tenido serios problemas en su vida, sin especificar cuáles o de qué tipo con el resultado de que cualquier pequeño error se sobredimensione y explique en función de esa realidad sugerida.

Quizá no siempre este uso perverso de la imprecisión y de la vaguedad sea resultado de un proyecto mal intencionado, sino sencillamente de la banalidad que está detrás de la ligereza con la que hablamos y nos echamos muchas risas, de cierto narcisismo infantil que nos lleva a repetir un rumor para sentirnos, aunque sea solo por un momento, el centro de atención de una reunión improvisada; de la banalidad que convierte al otro en un entretenimiento o evasión de nuestra realidad sin valorar que también en este caso las consecuencias, aunque no intencionadas, pueden ser igual de dañinas.

Desde hace tiempo he comprobado que la mejor manera de contestar a estas prácticas es reaccionado de manera frontal con una batería de preguntas seguidas. El «¿A qué te refieres? ¿Tienes algo concreto? ¿Tienes pruebas? ¿Has visto algo? ¿El qué? Si no sabes nada más, no hay nada» se ha convertido en una fórmula que ya he utilizado en varias ocasiones con notable éxito.