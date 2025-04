El laberinto de las tarjetas sanitarias

Comenta Compartir

Hace 5 años se me caducó la tarjeta sanitaria. Solicité otra, pero mientras tanto seguía funcionando, hasta que hace seis meses el chip dejó de ... operar. Solicité una en mi centro de salud y comencé a ir presencialmente al médico a por las recetas (soy un jubilado de Muface y tengo talonario individualizado). Empecé a ir frecuentemente al facultativo porque necesito bastantes recetas cada mes. Mientras tanto, me manifestaron algunos profesionales sanitarios que siguiera solicitando una nueva, pero no llega. Hace unos días fui a la gerencia y me han dicho que no hay ningún obstáculo para que no me la hayan enviado; todo correcto: nombre, dirección, situación... pero no me la mandan. Dentro de poco me iré de vacaciones y necesito las medicinas. Me han respondido que si en una semana no me la envían, me mandan una de urgencia. Sí, de urgencia.

