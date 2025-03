Comenta Compartir

Qué habrá sido de la tumba de aquel mozo gallardo que ejecutaron en Acla? Iba a escribir sobre aquellos sucesos ignominiosos, pero desde hace dos ... semanas, algo anidó en mi sistema respiratorio que me tiene abrumado, hastiado y encolerizado. Maldita tos perruna que no me da paz ni reposo. Como fuese su ida, su llegada y su permanencia en la Hispaniola no está muy claro. Doña Kathleen Romoli puede cantar misa y decir de Vasco Núñez lo que quiera, pero no está claro, insisto. Porque una cosa es un estornudo impertinente y aparatoso de vez en cuando, pero esta frecuencia de dos o tres alaridos de tos cada cinco segundos es pasarse de la raya. Continuemos con la Historia de Urabá, y Santa María del Antigua. ¿Por qué se formó tamaño batiburrillo de intereses nada más poner las botas en tierra firme? Lo de Colón fue, aparte la inmensa gesta, un desastre de administración. Y la de su hijo Diego, no digamos. Tras Rodrigo de Bastida, Nicuesa y para colmo, el bachiller Enciso. Mentaría a un personaje fascinante pero un golpe de tos me ahoga. Siento en la faringe, tráquea y bronquios un acordeón quebradizo que emite gruñidos guturales desesperantes. Me refería a Ojeda, Alonso de Ojeda, natural de Torrejoncillo, pero no el de aquí, otro de Cuenca o Guadalajara. Enorme hombre espada en mano, a pesar de su escasa estatura. A ver quién era el guapo que medía su acero con él. No puedo, trato de olvidar mi tráquea pero llega la tos y me desconcierta. Así no hay manera de hilvanar el relato. ¿Qué pasa hoy con todo aquello de la Conquista? Lean la wikipedia y verán miles de mentiras a vueltas con los argumentos negrolegendarios. Pero ¿qué se creen? ¿Es que no hay nadie –salvo Marcelo Gullo, doña Elvira y alguno más– que les diga a los de la wikipedia que dejen de publicar falsedades? Por lo visto no. Ahí, no más, la figura inmarcesible de Las Casas, aquel felón, traidor, hijo de la gran chingada. Antitusivos, antipiréticos y analgésicos… para nada. Menos mal que no ha aparecido la fiebre; pero sigo tosiendo como un descosido. Los ataques de tos en la cama son de tal angustia que el pecho se agita descompasadamente y llego a temer el paroxismo. Kyrie eleisón. ¿Sería verdad lo de Ojeda y la reina Anacaona? ¿Qué fue de Guaironex? Lo hemos leído en algún sitio, pero fue realidad o simple leyenda? Acetil cisteína. ¿Dejaré de toser algún día? La preocupación por la salud corporal ofusca el conocimiento. Y Alcina Franc escribiendo así sobre Las Casas. ¿Comprensión para el artífice primero y primario de la Leyenda Burda? ¿Qué los primeros españoles cometieron barbaridades? Como que los caribes, incas y aztecas eran monjitas de la caridad. ¿Quién no usó la fuerza cuando fue a otro sitio? Ahora bien, lo que me deja atribulado y patidifuso es que un tipo tan listo, valiente y decidido como don Francisco Pizarro, fuese, precisamente, el que detuvo a aquel mozo gallardo que descubrió la Mar del Sur. Maldición, cuando la condenada tos se apacigüe, habrá que seguir con esto. Levofloxacino al canto.

Opinión HOY