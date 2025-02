Kilos de más

Una de las polémicas con las que dimos la bienvenida al verano –si de polémicas se trata siempre hay que usar el plural– la suscitó la campaña del Ministerio de Igualdad 'El verano también es nuestro', cuyo objetivo era contribuir a la eliminación de prejuicios ... hacia las personas cuyos cuerpos no se ajustan a los cánones estéticos dominantes. El elemento central lo constituía una fotografía con cinco mujeres en la playa, tres de ellas con notable sobrepeso. La polémica surgió porque la empresa adjudicataria utilizó modelos de otras fotografías y campañas para hacer una nueva composición y además lo hizo sin autorización. Para que nos entendamos, se hizo un corta-pega en toda regla.

Sin quitar importancia a todo este asunto que seguro ya han recordado, mi atención, no obstante, se centró en los cuerpos. Y es que, en honor a la verdad, esos tres cuerpos con sobrepeso eran en realidad cuerpos con obesidad, sobre todo uno de ellos, de tal forma que la lectura, a mi juicio, debía ir más allá de lo estético para situarse en el ámbito de la salud. Supongo que el corta-pega acaparó el debate ocultando esto último.

Ser el gordito de la clase es algo bastante chungo, es la primera razón de acoso escolar señalada por todas las investigaciones. Le siguen otras cuestiones que también tienen que ver con la apariencia, ser muy bajito, por ejemplo. Lamentablemente, no se trata solo de una cuestión de aspecto físico, vinculado al exceso de kilos hay, además, todo un imaginario social impregnado de una gran carga moral que atribuye o no capacidades y debilidades: «Está así porque no es capaz de controlarse», «come como un animal», «está gordo porque no tiene voluntad», etc.

Frente a esta mirada individualizante y excluyente que culpabiliza a las personas gordas, nos encontramos con una social centrada en una realidad que preocupa a los sistemas de salud y gobiernos: la obesidad es considerada una epidemia en nuestras sociedades occidentales, preocupando especialmente la infantil. Es causa de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y está relacionada con el desarrollo de distintos tipos de cáncer.

Como he señalado más arriba, de la campaña del Ministerio me llamaron la atención algunos de esos cuerpos. No es algo nuevo, en redes sociales y en medios de comunicación he sido testigo de unas formidables broncas que mezclaban churras con merinas, entiéndase sobrepeso y obesidad, en donde el péndulo se movía con fuerza de un extremo a otro sin detenerse en posiciones intermedias.

Efectivamente hay diversidad de cuerpos y tener uno u otro no debe ser razón de exclusión –colegios, familias, medios de comunicación y sociedad en general tenemos mucho que hacer– pero encajar en la categoría de ‘cuerpos heteronormativos’ (fuera de la norma) a cuerpos con obesidad es algo mas que renombrar la realidad, es esconderla, es convertir una cuestión de salud en una cuestión meramente estética y eso, además de hacer trampa, es muy peligroso.

Les propongo que este nuevo curso lo iniciemos intentando huir del trazo grueso e intentando otro más fino. Ganaremos todos.