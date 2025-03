Kevin Costner de Jesús de primero y luego, como aliño, Gutiérrez, Sánchez o Rodríguez, para rematar la astracanada. No sé si será 'fake' o realidad, ... pero hubo un tiempo en el que se escuchaba que padres en el mundo que habían elegido ese nombre para su hijo, en un acto de crueldad sin precedentes. Como tengo cerca a alguien inmerso en la búsqueda del mejor nombre para el niño que llegará al finales de la próxima primavera, estos días le he dado vueltas al asunto de cómo nos llamamos, cómo nos gustaría llamarnos, si concuerda esa denominación con nuestra cara o nuestra forma de ser y si maldecimos a nuestros padres por una elección que hace cacofonía con el apellido o es demasiado anticuada, demasiado moderna, manida, cursi o fea, directamente. Por no gustarnos, sin más. Vaya nombrecito.

No es que quiera ponerme neocarca, no, no, pero el mundo era más fácil en este aspecto en esos años 30, 40 o 50 cuando se tiraba, por decreto, de nombres familiares o del santoral, que daba preocupaciones cero. Que el niño nacía el 13 de junio, pues Antonio. Claro, que si llegaba al mundo el 14 de enero le cascaban un Eufrasio. En mi familia ha habido nombres de esos que suenan a cristales rotos como Restituto o Euxiquio, pero llamarse así no les ha impedido gozar de la vida ni creo que se hayan sentido arrinconados ni despreciados.

Pasa un poco lo mismo con los apellidos, que hay quien se cree que por tener estos origen navarro, asturiano o vasco la cosa tiene más empaque y eres un tío o tía más respetable, de rancio abolengo. Hay personas que llevan fatal el García, el Rodríguez o el Sánchez y, a poco que su segundo apellido sea un poco más distinguido, cercenan la vulgaridad de ese primero dejando solo la inicial y un punto. Se confunde el envoltorio con la esencia, porque que me digan a mí que Antonio López, ese pintor de lo invisible, no es singular, y eso que debe de haber miles de 'Antonios López' en España. O Manolo García, ese cantautor gigante.

Las folclóricas del franquismo y sus oscuros managers también hacían triquiñuelas para buscar nombres originales, sonoros y coloristas. Marujita Díaz se llamaba María del Dulce Nombre Díaz y Carmen Sevilla se llama María del Carmen García Galisteo. Lola Flores, en cambio, tuvo que hacer poco cambio, porque se llamaba así, María Dolores Flores.

Ahora, como tenemos pocos niños y creemos que todos ellos son una especie de redentores de la humanidad, ejemplares únicos, nos volvemos un poco locos pensando en cómo llamarles. Parece que me lo invento, pero he conocido a niños cuyo nombre ha salido de la mezcla del de su madre y su padre, a modo de fusión de sílabas, en una metáfora quizás de la unión del óvulo y el espermatozoide que da lugar a una vida. Una fórmula para ser irrepetibles, que es lo que ahora parece que anhelamos ser todos. Nuestra propia marca. 'Broadcast yourself'. Vivimos en tiempos de engrandecimiento del yo por encima del nosotros. Esta pandemia nos lo quiere enseñar porque estamos viviendo experiencias paralelas, al unísono, aunque muchos no lo ven aún, amarrados a la idea de ser diferentes, como si el corazón no les latiera igual y no fueran, como todos, solo un fugaz resplandor en la oscuridad de los tiempos.