La A-66 y los kamikazes

El martes, día 9 de noviembre, pasadas las ocho de la tarde, cuando era ya de noche, circulaba en sentido Salamanca, entre el área de ... servicio del Caldero y Plasencia, acabando de adelantar a un camión y en el mismo lado de la autovía me encontré con un todoterreno en dirección contraria. Cuando pude paré para llamar al 112 y todavía estaban en su búsqueda. Buscando en las noticias me encontré con otra de este tipo de la madrugada del día 6 de noviembre. La pregunta que me hago y les hago es ¿fallan las señalizaciones? ¿Hay muchas irrupciones de este tipo en la autovía? ¿Salen todas en la prensa? La cuestión es que cuando pasa, el susto es mayúsculo.

