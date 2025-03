Juventud incívica

Comenta Compartir

Sábado. Sobre las diez de la mañana. Parque de la margen derecha. En mis continuos paseos por este estupendo espacio de ocio y deporte que ... tenemos en la ciudad (aprovecho para felicitar a la empresa que lleva el mantenimiento y cuidado de dichas instalaciones, pues en este verano, largo y especialmente seco que nos ha tocado vivir, han tenido un comportamiento ejemplar y el parque ha brillado como nunca). Venía yo, muy ufano, camino del fin del recorrido que me pongo por meta casi a diario, cuando observo una situación que me llama la atención. Me paro y espero pacientemente a ver qué es lo que hacen tres chicas (entre 14 y 16 años) y su perro, un pit bull terrier, que llevan suelto. Según la legislación vigente, estos animales deben llevar bozal y correa especial y el dueño tiene que cumplir ciertas exigencias legales. Pues bien, en un momento dado se para a hacer sus necesidades, muy generosas, y las tres chicas siguen hablando entre ellas dejando al perro tras de sí. Este termina y una de ellas lo llama para que se una al grupo y poder seguir su camino en dirección al puente de la Universidad. En estas yo, muy defensor del derecho de los demás a hacerles ver que su postura es incívica, les espeto: «Chicas, ¿recogeréis la 'caquita' que ha dejado vuestro perro, verdad?». Las tres se miran y una de ellas, como portavoz de las demás, me observa con ademán desafiante y me dice: «¡Y a ti que c... te importa, gilipollas. Ahora mismo voy a llamar a la Policía y les vamos a decir que te has metido con nosotras y nos has insultado». ¡Ojo!, podía ser su abuelo.

Como en una escena ya ensayada en repetidas ocasiones, echó mano del móvil y empezó a marcar. O simular como que marcaba. No sé. Mientras, otra de las chicas le ponía la correa al animal. Ante esta situación y presintiendo que las cosas se podían complicar mucho para mí, a sabiendas de que ellas no son cuestionadas y mi final podría ser un problema, maldecí el momento en que me paré y opté por lo que pensé que era lo mejor: «No os preocupéis y perdonad mi osadía. Ahora mismo me marcho». «Sí, payaso, es lo mejor que puedes hacer. ¡Gilipollas de mierda! ¡Piérdete...!», me insultaron. Sin más preámbulos las chicas, acompañadas de su perro, ya suelto de su cadena de nuevo, prosiguieron su camino dejándonos allí tirados a la moñina y a mí. Y yo me pregunto: ¿esta es la juventud que tomará el relevo y dirigirá nuestro país? Pues, apaga y vámonos.

Cartas a la directora