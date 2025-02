Seamos justos

Comenta Compartir

En Badajoz tenemos la gran suerte de tener un arzobispo cercano, dispuesto a recibir, escuchar y hablar a todo aquel que quiera hacerlo y con ... la gran humildad de reconocer su condición humana si cree que no ha empleado las palabras adecuadas en algún momento; así lo ha hecho públicamente en este diario el día 1 de octubre y en otros medios de comunicación, sobre el reparto económico entre las diócesis. Parece ser que hay gente a la que no le han parecido suficientes las disculpas dadas por Celso Morga. ¡Vaya por Dios! En fin, no voy a entrar en detalles, ni es mi intención ofender a nadie, aunque como cristiana católica, extremeña y pacense sí me sienta a veces ofendida, sobre todo porque solo se critiquen los fallos humanos de la Iglesia Católica y no sepamos ver el bien que dicha Iglesia hace por nuestros hermanos más desfavorecidos, como lo hacen Cáritas, Manos Unidas, los comedores sociales y otras organizaciones. Por todo esto, aprovecho la ocasión para decir que no entiendo esta persecución y fobia a los cristianos católicos, a los cuales no nos importa que nos pongan todos los budas que quieran, pero sí que quiten nuestro mayor símbolo que es la cruz.

Por último, quiero decirle a nuestro querido arzobispo Celso Morga que muchos ánimos, y «palante», que la barca de Pedro podrá zozobrar, pero no se hundirá, y que cuenta con el apoyo de miles de extremeños dispuestos a luchar contra viento y marea. Un cordial saludo para nuestro arzobispo, y para todos, sin excepción de raza, color o ideología que tengamos.

