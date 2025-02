Justicia social

Rosa Belmonte Lunes, 29 de enero 2024, 00:02 | Actualizado 00:23h. Comenta Compartir

Biznaga es un grupo de punk rock que el viernes actuó en la sala Riviera con las entradas agotadas. Biznaga subió al escenario, antes de ... las últimas canciones, al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. Son muy reivindicativos con las injusticias sociales. Pensamos (y sabemos) que Pedro Sánchez no puede ir tranquilo por la calle. O ir a un restaurante como cualquiera. Siempre habrá alguien que le diga algo desagradable. Pero no hace falta ser presidente del Gobierno, puedes serlo de una comunidad autónoma, digamos el de Murcia, no uno muy famoso. Y digamos que ese político (joven y con barba) va acompañado de periodistas conocidos de un periódico de Madrid que no es de izquierdas. Y entonces se te acercan unos tipos y te preguntan, recriminándotelo, qué demonios haces ahí siendo facha. Fachas fuera, hombre. Sexadores de quién puede ir a los sitios. Sexadores grandes que hasta dan un sopapo a los escoltas. ¿Polarización? Gentuza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Murcia