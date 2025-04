Una justicia a medida

El caso de la inhabilitación de Alberto Rodríguez, el diputado de Unidas Podemos condenado por pegar una patada a un policía en una manifestación de ... 2014, está dando mucho que hablar. Como parece que nada es verdad ni es mentira y todo depende del color del cristal, la decisión del Tribunal Supremo está siendo analizada en las tertulias y en los corrillos. No resulta un impedimento que casi nadie sea experto en derecho. La sentencia se comenta desde una perspectiva más bien ideológica y sin molestarse en acudir a ver qué dice exactamente la norma que ha aplicado el Tribunal Supremo. Para crear un estado de opinión, basta con verter en los medios de comunicación y en las redes sociales la eterna letanía de las dos Españas, condenadas a cohabitar en el mismo territorio sin posibilidad de entenderse.

No vaya nadie a pensar que la polarización en nuestro país es algo nuevo. La cosa, bien lo sabemos, viene de lejos, y al final va a resultar que la Transición fue solo una breve tregua que nos dimos, exhaustos tras décadas de dictadura, para coger aliento y volver a la trinchera. Esto es 2021, el consenso de los abuelos aburre y, con el fin de poner las cosas en su sitio, han surgido partidos cuya estrategia parece ser desenterrar el hacha de guerra.

Últimamente el clima de confrontación se ve favorecido por la división que observamos en las sentencias que dictan los órganos judiciales. Dos de los jueces del Tribunal Supremo fallaron a favor de la absolución de Rodríguez. Seis de los diez magistrados del Tribunal Constitucional acaban de votar a favor de declarar inconstitucional el segundo estado de alarma, mientras que cuatro han votado en contra.

La falta de unanimidad alimenta a los que apoyan a Rodríguez, pero también otorga argumentos a quienes rechazan su conducta. Para unos, el juez Marchena encarna al héroe justiciero que pone las cosas en su sitio, mientras que para los otros se trata de alguien que sentencia con sed de revancha. Tampoco ayuda a la ciudadanía que la presidenta del Congreso haya mostrado vacilación y haya tardado varios días en ejecutar el mandato judicial.

Los defensores de Rodríguez consideran la pena de inhabilitación excesivamente severa. Argumentan que los hechos se produjeron al calor de una manifestación, en un escenario en el son frecuentes los altercados con la policía. Algunos dudan incluso de que haya existido tal delito y ponen en entredicho la versión policial. En los numerosos mensajes de apoyo al político que han inundado estos días las redes sociales, se compara su falta con las conductas reprobables de otros personajes relevantes que están en el punto de mira, con el Rey emérito a la cabeza. El lunes pasado el diario El País también salía en defensa del canario, con un editorial en el que calificaba la sentencia de desproporcionada y concluía que el caso era producto de un embrollo judicial.

Los detractores, por el contrario, argumentan que resulta inaceptable que alguien que agrede a un agente de la autoridad ocupe un escaño en nuestra cámara de representantes. Además, parten de la premisa de que la versión policial es la única que pueden considerar los jueces.

Cabe preguntarse, llegados a este punto, si es o no posible realizar un análisis sosegado de casos como el de Alberto Rodríguez, sin poner sobre la mesa sentimientos políticos y argumentos falaces. Dar una patada a cualquiera, también a un agente de la autoridad, es inaceptable. Mostrar un comportamiento violento es inaceptable en cualquier circunstancia, también en una manifestación. El fin no justifica los medios y las reivindicaciones y demandas solo pueden expresarse de forma pacífica. La violencia es violencia y no debería justificarse en ningún caso. Según el contenido de la norma, el hecho de que la multa se haya satisfecho no exime al político de la inhabilitación. Y, por supuesto, no podemos defender a alguien argumentando que hay por ahí gente peor sin juzgar y delitos más graves sin condenar. No parece razonable, sino más bien una falacia de libro.

La sentencia de Alberto Rodríguez debería ser abordada por todos, también por sus compañeros de partido, con mayores dosis de imparcialidad. Si cometió un delito, deberá afrontar las consecuencias. El delito puede ser tipificado como menor, pero, si la norma dicta que un condenado no puede ejercer cargo público, no queda más remedio que entregar el acta de diputado. Este caso también ha animado a algunos a cuestionar el valor superior que la ley otorga a la declaración de un policía, por la presunción de veracidad que disfrutan las personas dotadas de autoridad pública. Los críticos con esta situación argumentan que debería ser obligatorio aportar más pruebas. Pero, guste más o menos, el Tribunal Supremo se ha apoyado en este principio y ha otorgado mayor credibilidad al agente de la ley que al político de Podemos, no por motivos ideológicos sino porque así está establecido.

Como sociedad podremos iniciar un debate, discutir si algún aspecto nos resulta excesivamente severo, demandar cambios y un largo etcétera. Pero no podremos pretender que la ley sea un traje a medida y las normas no se cumplan cada vez que se las saltan nuestros correligionarios.