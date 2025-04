La Junta de Expurgos

Desde que en 1821 el Ministerio de la Gobernación aprovechara una epidemia de fiebre amarilla para montar la primera oficina de expurgos de valijas privadas ... y correspondencia pública, los ejemplos se multiplicaron a la par de las variadas Administraciones que comenzaron a florecer en el solar patrio. Doscientos años dan para mucha literatura burocrática y poco anaquel donde guardarla, por lo que la destrucción de expedientes añejos continúa a la orden del día. Nada nuevo bajo el sol, dirán muchos, metódicos e higiénicos deportistas entregados al noble arte de organizar trasteros, armarios y cajoneras ajenas.

Pues precisamente porque tienen más razón que un santo y la criba de paja y trigo debiera ser práctica obligada en casi todos los ámbitos de nuestra vida, he de confesar que, a veces, rizando el rizo y consciente del berenjenal donde me meto, echo de menos una Junta de Expurgo en materia informativa. Y mire que me alegro del doctorado en epidemiología, el máster en vulcanología y el cursillo acelerado en geopolítica que, sin moverme del sofá, he logrado sacarme los últimos meses a cuenta del Telediario, pero aún a riesgo de que algún constitucionalista me retire el saludo, debo decir que vería muy práctico que una comisión formada por profesionales independientes y de reconocido prestigio pudiera decidir la agenda informativa de algunos medios de comunicación, esto es la relevancia o transcendencia de las noticias con las que prevean bombardearnos las semanas siguientes.

No sé en qué momento dejamos en manos del cura, el barbero, el ama y la sobrina, el donoso y grande escrutinio, en el que lo mismo te absuelven el Amadís de Gaula que te lanzan al corral de la más rabiosa actualidad el despido de un político amortizado, dedicando horas y renglones al berrinche pueril e inane de quien siempre estuvo dispuesto a arder en la hoguera de sus propias vanidades. Por eso, tal vez es momento de recuperar la libertad de criterio para poder decidir sobre lo que realmente importa: si el niño o la Niña.

Por ejemplo, a mí estos días me preocupa la Niña, además de su prima hermana: la sequía. Como ya sabe, la primera es la derivada opuesta de ese fenómeno climático, el Niño/Oscilación del Sur, que sobreviene en modo de inundaciones cuando se calientan las corrientes del Pacífico oriental. Y cuando los alisios las enfrían nace la Niña, que es lo más parecido a una Teoría del Caos controlada: la famosa mariposa que bate las alas en Australia y provoca vendavales en Cancún. Tan controlada está que el noviembre pasado la Organización Meteorológica Mundial avisó sobre sus consecuencias en España: bajada anormal de temperaturas y una sequía de aúpa que se extendería hasta marzo.

Ningún medio consideró relevante la noticia. ¿La conocían las eléctricas cuando vaciaron los pantanos para subir el precio de la luz? ¿Y los ecotalibanes que insisten en despoblarlos de vida humana? No pretendo que volvamos a hablar de Venezuela, pero a veces echo de menos una Junta de Expurgos.