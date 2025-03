El puente de Cantillana y el alcalde

En lo referente al puente de Cantillana, la Asociación de Amigos de Badajoz y el alcalde pacense, Ignacio Gragera, no compartimos la misma visión. La ... documentación histórica que presentamos a la Consejería de Cultura, y sobre la que se sustancia la declaración del puente de Cantillana como Bien de Interés Cultural, demuestra que el Concejo de Badajoz no solo construyó el puente con sus recursos, sino que además se encargó de su mantenimiento y reparación durante siglos, hasta su abandono tras la construcción del puente de hierro paralelo por el Estado. Nos preocupa la insistencia del alcalde en desinformar a la opinión pública, perpetuando un discurso equívoco sobre la titularidad del puente. Pretender que «no pertenece a nadie o pertenece a todos» es un recurso que solo contribuye a la confusión.

Cabe recordar que, en el pleno municipal del 31 de enero de 2019, gracias a una iniciativa promovida por su anterior partido, Ciudadanos, se aprobó por mayoría absoluta el compromiso del Ayuntamiento para registrar el puente a su nombre. Es su deber ejecutar esta obligación, a menos que en un nuevo pleno rectifique esta postura y justifique el cambio de rumbo. Ante las recientes declaraciones del alcalde y el viraje de posición de la Junta y el Ayuntamiento, el martes mantuvimos una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, quien nos confirmó que el pliego de condiciones para la redacción del proyecto sigue avanzando y se espera que esté terminado para la primavera. Aunque la Junta asumió el compromiso de realizar el proyecto, finalmente ha recaído en la Confederación. Moraleda ha aclarado que las cifras mencionadas sobre el supuesto coste de 6 millones no tienen fundamento, ya que el presupuesto dependerá del proyecto técnico. En cuanto a la inmatriculación del puente, Moraleda tampoco comprende la postura del alcalde, aunque prefirió no profundizar en el tema para evitar controversias. No obstante, reconoció que, de persistir este tipo de desplantes, la Confederación podría retirarse y destinar los fondos a otras obras, aunque existe un compromiso por parte del delegado del Gobierno para seguir adelante en la medida de sus posibilidades.

Con sus últimas declaraciones, el alcalde no solo genera un conflicto innecesario entre administraciones, sino que intenta traspasar una responsabilidad que no les corresponde, despreciando el esfuerzo generoso que la Confederación, a través del programa del 2% cultural que el Ministerio de Transición Ecológica está realizando para restaurar el puente. Es imperativo que el alcalde, sin rodeos ni falsedades, asuma sus responsabilidades patrimoniales y deje de generar incertidumbre en torno a este importante patrimonio histórico.