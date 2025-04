La Junta decreta el apagón

Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha decidido dejar de facilitar a diario los datos sobre nuevos contagios e ingresos producidos por la pandemia. La política de ... transparencia que ha sido la norma desde el inicio de la crisis sanitaria se quiebra ahora sin dar explicaciones que convenzan de ese cambio. Esos datos se le siguen entregando a los grupos parlamentarios, pero se le hurtan a los ciudadanos. La razón es que no se quiere fomentar la obsesión entre la ciudadanía; la psicosis por una pandemia que dura demasiado. ¿Psicosis a estas alturas, dos años después de que empezara a extenderse la covid por todo el mundo? Está bien que a las autoridades sanitarias les preocupe nuestra salud mental, pero no es ocultando información como se va a mejorar, sino poniendo los medios para atender a quienes lo necesitan en unidades de Psicología y Psiquiatría. No se entiende muy bien que no se faciliten los datos, la radiografía diaria que nos dice cómo evoluciona la pandemia. Como si la información fuera la causa del problema y no un instrumento para manejarlo mejor. Los ciudadanos somos adultos, no menores tutelados por una administración que decide por nosotros qué información podemos conocer y cuál nos produce ansiedad o desasosiego. La divulgación de esos datos a través de los medios serios y rigurosos ha sido desde el principio de la crisis un instrumento de la lucha contra la pandemia. Una manera de que los ciudadanos conocieran la importancia de la crisis, aceptaran las restricciones e, incluso, se convencieran de la necesidad de vacunarse. Sin esa información los ciudadanos hubiéramos estado al albur de los bulos, que corren siempre más que las noticias. Ahora que la gravedad de la pandemia parece haber remitido (aunque el número de contagios sea muy alto), no se entiende que las administraciones quieran tenernos, si no a oscuras, sí a media luz. Seguimos con contagios, mascarillas, cierres de colegios y cuarentenas obligadas. Por desgracia, la pandemia no es todavía historia. Siempre será mejor que un padre se pueda informar por un medio solvente de cuántas aulas están cerradas a que tenga que recurrir a rumores sin contrastar. Ojalá la sexta sea la última ola, tal como vaticinan muchos expertos. Pero, hasta tanto pase la crisis, hasta tanto nuestra vida esté condicionada por el coronavirus, los datos sobre covid son de los ciudadanos. El derecho a la información no ha prescrito.

Opinión HOY