La maratón de Badajoz

Me dirijo al Ayuntamiento de Badajoz por la reciente suspensión de la maratón que estaba programada para llevarse cabo el pasado domingo. Me gustaría expresar ... mi decepción y frustración por la cancelación repentina de este evento, especialmente después de que se anunciará públicamente que se llevaría a cabo. Entiendo que la seguridad de los participantes y espectadores es una prioridad fundamental y que la presencia de la Policía Local es crucial para garantizar un entorno seguro durante eventos de esta magnitud. Sin embargo, considero que la cancelación de la maratón días antes de su realización, citando la falta de presencia policial, es una situación lamentable y decepcionante. La planificación y organización de eventos como este requiere una coordinación adecuada y una comunicación clara por parte de las autoridades responsables. La cancelación de última hora no solo afecta a los participantes y organizadores, sino también a la reputación de Badajoz como anfitriona de eventos deportivos. Espero que se tomen las medidas necesarias para evitar situaciones similares en el futuro y que se establezcan protocolos claros para garantizar la seguridad y el éxito de eventos programados con anticipación. Es una pena que la ciudad y los participantes en estos eventos se vean afectados por la ineficacia de nuestros gobernantes, y si estos no están a la altura, que den paso a otros.

