Hay que recuperar el centro político

Una de las consecuencias del adelanto electoral que ha realizado Pedro Sánchez, sin consultar a nadie más que a sus más cercanos colaboradores, es que ... nos ha hurtado a los militantes de base socialistas la posibilidad de debatir sobre el resultado electoral en las municipales y autonómicas. «Tiempo habrá de hacerlo después de las generales», pueden decir algunos. Pero no es lo mismo hacerlo en el gobierno, con 120 diputados, que hacerlo en la oposición con un número mucho más bajo de ellos. No es lo mismo debatir la estrategia en unas generales a siete meses vista (un mundo en política) que hacerlo para dentro de cuatro años, sin líder y con el partido triturado, sin poder territorial ni cargos intermedios.

El compañero Sánchez ha convertido estas elecciones sobre un plebiscito sobre su persona. No sobre el partido, sobre un programa, sobre unos medios. Directamente apela a que confiemos en él y nos dejemos llevar. Que él va a movilizar a toda la izquierda, cual marea oculta y silenciosa a punto de desbordarse, para que en un toque de arrebato le salvemos su asiento. Pues creo que los análisis rápidos y en caliente son defectuosos. Y el que hizo en la noche electoral del 28-M no lo es menos.

No soy político profesional, solo soy profesor en la Universidad de Extremadura. Y con mi poca experiencia (solo llevo afiliado al PSOE desde 2004) creo que las elecciones generales en España se ganan desde el centro político, que perdimos desde que nos coaligamos con Unidas Podemos y dejamos que este partido nos marcara la agenda política. En las coaliciones pasa eso, el partido grande hace suyo al pequeño o el pequeño se come al grande. Desgraciadamente, el PSOE está 'podemizado'. Estoy de acuerdo en que llegar a algún tipo de pacto en 2019 era la única salida posible para el PSOE, pero de ahí a concurrir en 2023 a las generales con Unidas Podemos en el gobierno hay un buen trecho. Un ejemplo: Andalucía. El PP necesitó de Vox para gobernar en 2018. Pero el PP, más que volverse de extrema derecha, se centró. Y en 2022 arrasó.

Es lo que ha pasado en estas elecciones en Castilla-La Mancha. El compañero Page ha ocupado el centro- izquierda político, y desde ese centro-izquierda ha conseguido mayoría absoluta. ¿No se merecía un aplauso, una felicitación, un reconocimiento por parte del secretario general del partido, por parte del presidente del Gobierno?

Con esta carta muchos dirán que estoy muerto políticamente. Me da igual estarlo. No ambiciono ni cargos orgánicos, ni cargos políticos. Soy funcionario de carrera y no necesito de la política para subsistir. Por eso levanto la voz para protestar porque me han hurtado el análisis político de la pasada derrota electoral, para protestar por la 'podemización' de mi partido, para pedir un debate urgente que debía estar produciéndose en estos momentos.

Se nota que el compañero Sánchez no pisa mucho la calle, si no se daría cuenta de que la cuestión no es movilizar a la izquierda, sino recuperar el centro.