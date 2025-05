Hay que dejar de regar los céspedes cuanto antes

Comenta Compartir

Se lo he dicho a mis alumnos de primero de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de Plasencia: no creo en el cambio climático. Y ... digo que no creo porque entiendo que creer requiere hacer un acto de fe. Y no necesito hacer un acto de fe con este tema porque he estudiado los datos y sé que existe un cambio brutal de tendencia, en temperaturas y en precipitaciones. También nos dicen los datos que este cambio tiene un origen antrópico y que avanza a mayor velocidad que ningún otro cambio en el clima que haya existido en la historia de la humanidad. Los datos se pueden aceptar o no. Pero son datos y tienen una solidez pasmosa.

Siempre nos rodearán terraplanistas. Siempre los ha habido y los habrá. Personas que no aceptan ni los datos ni la ciencia, que manipulan los análisis burdamente y así pretenden justificar sus posiciones ideológicas. Eso no tiene mayor problema. Igual que siempre habrá biofanáticos, que pretenden que vivamos como nuestros ancestros, en un árbol o en un chozo, sin consumir apenas energía ni dejar huella ecológica alguna. El problema es dejar en manos de un terraplanista la NASA o la Agencia Espacial Europea. No consta, por ahora, que así sea. En cambio, sí hemos dejado consejerías de medio ambiente, medio rural y similares en manos de personas altamente ideologizadas que niegan el cambio climático. Y es una pena, porque será precisamente el mundo rural el primero en sufrir (ya está pasando) las terribles consecuencias de esta variación en temperaturas y precipitaciones. Será el mundo rural el primero en sufrir las terribles consecuencias de la variación en temperaturas y precipitaciones También dejamos en manos de biofanáticos la reforestación de Monfragüe, hace ya bastantes años. El tipo de actuación, con una sustitución masiva de eucaliptos por plantones de encinas y alcornoques, hecha a gran escala, sin atender las particularidades del suelo, de la orientación, de la topografía de cada localización, hicieron fracasar esta actuación. El estudiar cada entorno a pequeña escala, hacer la reforestación poco a poco, optar por incluir otras especies como el pino, y hacer un seguimiento correcto hubiera aumentado el rango de supervivencia de los plantones. Algunos profesores de ingeniería forestal en Plasencia alertaron sobre esta macroactuación. Y los resultados están a la vista de todos. Y así, entre negacionistas del cambio climático y biofanáticos, nos movemos ahora en Extremadura. Los dos extremos. Y tanta ideología ha tenido, tiene y tendrá consecuencias. Para todos. Además de la subida de las temperaturas, sobre todo de las mínimas diarias, otro dato muy interesante, que hay que analizar más despacio, es la progresiva disminución de las precipitaciones, sobre todo si se pueden comparar dos series con el suficiente número de años: antes del año 2000 y después del año 2000. También ha cambiado el modo de producirse esas precipitaciones, que llenan presas y embalses, pero al caer de modo tormentoso, masivo, no pueden ser absorbidas por el suelo y recargar de una manera efectiva los distintos acuíferos. Pregunto a mis alumnos cada año a qué profundidad están los pozos de sus fincas o las de sus familiares. Ninguno baja de 80 metros, cuando hace 10-15 años todavía era fácil escuchar cifras menores de 30 metros. Nos quedamos sin agua subterránea, se secan los humedales, llueve de forma errática y muy tormentosa. Es urgente empezar ya a planificar y construir nuevas infraestructuras hidráulicas y a tomar decisiones al respecto. Y construir nuevas infraestructuras hidráulicas es un proceso lento, que lleva más de 10 años y que requiere de grandes inversiones y grandes consensos. La falta de agua la vamos a ir notando los extremeños poco a poco, a todos los niveles y no solo en el ámbito rural. Existe un orden de prioridad para el uso del agua. Primero es para consumo humano. Después para la agricultura y ganadería. Luego para uso industrial. Y, finalmente, para usos recreativos. Esta última función es importante, pero es la primera que se restringirá cuando falte agua. Y uno de los elementos que más agua consume son los céspedes, que están en nuestros parques públicos, en nuestras piscinas, en nuestros jardines privados. Estoy convencido de que, en 10 años, dejaremos de regar los céspedes en Extremadura por falta de agua. Y es una medida costosa en número de votos, pero que será de aplicación técnica sencilla desde el principio, ya que desde satélites y drones es muy fácil ver quién riega el césped en el verano. Por tanto, no será difícil hacer efectivas las prohibiciones a través de las correspondientes sanciones. Mi propuesta, dirigida a políticos y técnicos que trabajan en las distintas administraciones en Extremadura, es muy sencilla. Si vamos a dejar de regar los céspedes de gramíneas en unos años, ¿por qué no lo prohibimos ahora y nos ahorramos toda esa agua? Nos será muy útil para el futuro y quizá la echemos de menos cuando empecemos a construir esas infraestructuras necesarias. Y no pienso en nuestros hijos y nietos. Pienso en nosotros, en ese millón de extremeños que siempre termina «pagando el pato» por los errores, corruptelas e inacciones de nuestros políticos. Pasó antes con el desastre urbanístico del embalse de Valdecañas. Y pasará también con el tema del agua.

