25 de julio

Para muchos es un día más, un lunes, que puede tener el aliciente o el inconveniente de iniciar la última semana de julio. Felicidad para ... los que estén a punto de comenzar unas vacaciones; y disgusto para los que ya tienen tan cerca el final de las suyas. Para mí es algo más, ya que al haber nacido en el noroeste de España, celebro el día de Santiago, que es el día de Galicia (o de 'a patria galega').

Y por aquí estoy, disfrutando de una climatología más benigna que en otros lugares de nuestra geografía y sufriendo al tiempo por mis hijos, extremeños como tantos y tantos que han vivido unas terribles jornadas de voraces incendios. Todos los incendios son malos, pero cuando afectan a lugares de tan alto valor ambiental como la Sierra de Gata, Las Hurdes, el Valle del Jerte o el Parque Nacional de Monfragüe, un servidor no puede olvidar su época como director general de Turismo, 'vendiendo' precisamente nuestro maravilloso patrimonio natural.

Ha sido noticia la detención de los ladrones de la bodega de Atrio, de lo cual me alegro infinito, aunque no se hayan recuperado las 45 joyas robadas. Y también ha sido noticia –no entiendo por qué– que los ferrocarriles que unen nuestras ciudades con Madrid y algún que otro lugar, hayan tenido averías. No es noticia, porque la mayoría estábamos convencidos de que las teóricas mejoras no eran más que pequeños parches.

Y leo con satifacción que la fusión de las ciudades de Don Benito y Villanueva de la Serena puede llegar a tener un nombre atractivo y lógico si se consolida la opción de Vegas Altas, mucho más comprensible y atractivo que las propuestas de los expertos, con las Mestas o la Concordia del Guadiana, que a nadie hacían gracia.

Hasta septiembre, amigos lectores.