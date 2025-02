Yolanda y la Thermomix

Justo antes de las elecciones generales, Público difundió un vídeo-reportaje sobre el día a día de Yolanda Díaz en campaña electoral. La vicepresidenta en funciones reconocía que, aunque es una mujer disciplinada, improvisa bastante en los mítines. Lo que no me extrañó porque siempre ... intuí que Yolanda es como yo: que, en lugar de cerebro, tenemos Thermomix. Y en cuanto el motor entra en máxima potencia, es mejor no estar al lado. Más que nada por si el vaso se destapa y sale una de esas aspas del diablo volando… Y, ¡zas!, te liquida.

La líder de Sumar contaba que planchar le relaja. Y yo, en cuanto vi cómo empuñaba la Braun que tiene en casa, sospeché que Yolanda había elegido robótica en las extraescolares. ¡Esa intensidad de planchado no se logra si no has estudiado algo serio antes! Excepto si en cada arruga, visualizas la cara de tus enemigos. Entonces, por experiencia, les digo que sí: se obtiene el mismo resultado. Como ella duerme solo dos horas en campaña, plancha lo suyo y «lo de todos». ¿Lo del marido también?, pensé. Y en pleno respingo empecé a gritar: ¡No, Yolanda, no! ¡Heteropatriarcado, no! Y ya no pude dormir aquella noche pensando en que Irene Montero hubiese visto el video desde el Ministerio y le mandara una pareja de policías a casa. Porque el Día de la Amistad aún caía lejos en el calendario.

Hace unos días Yolanda comentó en un acto del partido que los «inmensamente ricos» tienen preparados unos cohetes para huir del planeta tierra cuando «todo se vaya al carajo». Y, sonriendo, pensé: ¡Esta es mi Yoli! Pero en Google Maps no encontré dónde estaba El Carajo ése y me angustié. Y terminé llamando al 112 para preguntarles si ellos sabían en qué continente se encontraba. Sobre todo por saber si tengo que llevar ropa de invierno o de verano. Y si necesito llevar mi plancha…, aunque el poliéster de Shein –la verdad– se arruga poco. Como el tipo parecía majo, aproveché para preguntarle qué opinaba de lo de los cohetes. Y si le veía sentido a lo de estar allá arriba, dando vueltas sin parar alrededor de la órbita terrestre. ¡Y sin poder flotar siquiera dentro de la nave! Porque la gente inmensamente rica suele estar más descansada y, en consecuencia, tiene inmensamente más hijos. Y como no aprovechen la ocasión para deshacerse de los que no les gustan, dentro de un mismo cohete… ¡no caben todos ni de broma! Y así, apretujados, ¡a ver quién flota! Fue entonces cuando el del 112 me recomendó comprarme un perro y cancelar mi suscripción a Netflix. Y me colgó el teléfono, claro.

Menos mal que mi hermano zascandilea mucho por la zona en que Yolanda tiene su casa de Galicia. Y como él también sabe de robótica por las extraescolares de mis sobrinos, le llamé al instante y le pedí que estuviera con los ojos abiertos como platos por si divisaba algún objeto raro con forma de cohete. ¡Porque ya no puedo más! Yo necesito saber si mi Yolanda se va a ir con los inmensamente ricos a orbitar eternamente..., o se va a venir conmigo a El Carajo ése. Porque encuentro absurdo llevar dos planchas, pudiendo llevar solo una. Y como la Thermomix viene incorporada de fábrica…