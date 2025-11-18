La voz de Dios

Cuando el Papa Francisco estaba a punto de visitar Mongolia, en 2023, el Vaticano ofreció al escritor Javier Cercas la posibilidad de escribir un libro ... sobre dicho viaje. En un país de tres millones y medio de habitantes, los católicos apenas suman 1.500… pero practican con ahínco porque la fe, cuando cuesta –supongo– debe de ser como el niño que guarda cada moneda en su primera hucha: un pequeño gran tesoro.

A Cercas la oferta del Vaticano le sorprendió porque él es un «ateo redomado», en sus propias palabras. Pero la posibilidad era demasiado tentadora y sorprendente a la vez: la Iglesia católica quería un libro escrito por un no creyente. Así que aceptó, aunque impuso una condición sin siquiera saber si se cumpliría: que le concedieran cinco minutos a solas con el Papa para plantearle una cuestión personal que le inquietaba: poder confirmarle a su madre que, cuando muriese, se reencontraría con su padre en el cielo y volverían a estar juntos. Y esa esperanza, la de muchos católicos, quizá más importante que la de la resurrección –tan abstracta–, es la tranquilidad en la tierra. Un auténtico seguro de vida.

Decía Alauda Ruiz de Azúa, la directora de 'Los domingos' –la película en que Ainara, una chica de diecisiete años, se enfrenta a su posible vocación como monja de clausura–, que lo más sorprendente de su encuentro con personas que han experimentado una vocación similar fue descubrir que, en contra de lo que ella esperaba, su discurso no hablaba de religión, sino de amor. Un amor 'perfecto' y, sobre todo, diferente al 'amor terrenal' que los humanos podemos entender. Pero la posibilidad de que Dios nos hable, nos llame, o llame a uno de los nuestros, no solo nos asusta, sino que hasta nos rompe. Porque sin la variable de ese misterio mayúsculo de fe, la vida –creo– se nos hace más controlable. Y, tal vez, más confortable. Pero, ¿y si ocurriera? ¿Y si Dios, un día, de repente, pronunciase nuestro nombre?

En medio de una de las audiencias generales que los papas celebran con sus fieles, en 2017, Francisco explicó el sentido de la misa de los domingos. Y, contrariamente a lo que me enseñaron –porque entonces todo lo de Dios tenía que ver con el pecado–, el Papa dijo que «no vamos a misa para dar algo a Dios, sino para recibir de él algo que nosotros de verdad necesitamos». El Papa acababa de regresar de un viaje a Asia, a Birmania y Bangladés. En este último los católicos apenas suman medio millón de habitantes, mientras que su población roza casi los 170. Así que, supongo una vez más, donde la fe no es gratis, se atesora más.

El verano pasado, mientras yo me afanaba en avanzar las páginas de 'El loco de Dios' para saber qué le respondió el Papa a Cercas, un amigo de los buenos despedía a su padre que, inesperadamente, se les fue. Y, como el escritor, deseé que mi amigo pudiera volver a encontrarse con él en el cielo. Exactamente igual que lo deseé para todos los amigos que han debido despedirse ya de ellos. Y como soy infinitamente terrenal, concluí que, si no existe esa posibilidad, yo no sé si el cielo me va a interesar.

Y ustedes, ¿qué creen?