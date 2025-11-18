HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?
VERDADES Y MENTIRAS

La voz de Dios

Julián Rodríguez Pardo

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando el Papa Francisco estaba a punto de visitar Mongolia, en 2023, el Vaticano ofreció al escritor Javier Cercas la posibilidad de escribir un libro ... sobre dicho viaje. En un país de tres millones y medio de habitantes, los católicos apenas suman 1.500… pero practican con ahínco porque la fe, cuando cuesta –supongo– debe de ser como el niño que guarda cada moneda en su primera hucha: un pequeño gran tesoro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  2. 2 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  5. 5

    La masonería vuelve a Badajoz
  6. 6 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  7. 7

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  8. 8 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  9. 9

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  10. 10 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La voz de Dios

La voz de Dios