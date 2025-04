La vida en un hilo

Comenta Compartir

Me cogen a punto de cumplir cincuenta años. No he querido darle importancia al acontecimiento para que no se sientan obligados a enviarme un regalo. ... Y porque comprendo que acordarse de lo mío, teniendo tantas decisiones importantes que tomar el próximo domingo, sería un disparate. Más que nada porque no me presento a las elecciones. Que, si no, en vez de una columna, hoy se encuentran aquí una papeleta recortable. ¡Y hasta un kit de sobre y tijeras patrocinado por Oferplan!

Les cuento lo del cumpleaños porque, hace apenas unas semanas, en la presentación de su libro de poemas 'Nada es absurdo' –y yo creo que, en efecto, no lo es–, Laly Serrano hablaba de la importancia de observar el hilo de nuestras vidas: lo bueno y lo malo que nos ha sucedido; ese hilo –a veces imperceptible– que une toda la cadena de acontecimientos y les confiere sentido. Aunque, a veces, tardemos tiempo en lograr verlo. Durante mucho tiempo, especialmente en tantos momentos de hastío vital, me ha asaltado una imagen de mi propia felicidad: la de aquel niño de doce años que, cada sábado, recorría la calle Real de La Coruña, rumbo a aquella emisora de Radiocadena Española donde me dejaban jugar a ser adulto delante de un micrófono. Ese hilván me ha acompañado durante todos estos años, aunque haya sentido en infinidad de ocasiones que no encontraba su continuidad. Como si una aguja díscola lo hubiera cosido desparejado o fuera de su sitio. En otro trozo de tela. En otra vida que no era ya la mía, pero que quisiera recuperar. Quizá conozcan ustedes esa sensación. Y más de uno o dos amigos bienintencionados les hayan dicho lo de que «eso ya pasó» y «no hay que mirar al pasado». A mí, en cambio, rumiar esa imagen me ha servido para lo contrario. Unos artículos sueltos que yo envié a este periódico en los primeros meses de 2022 –y una llamada que jamás olvidaré– se convirtieron en esta cita con ustedes cada dos martes. Pero, sobre todo, en el sentido de aquel hilván perdido al inicio del hilo de mi vida y que define en esencia lo que yo soy: el niño que iba a la radio. Nunca sabré cómo habrían transcurrido las cosas si, en vez de llamarme Julián, me hubieran impuesto el nombre de Eduardo. O si hubiese nacido en un día distinto. No sé si los nombres que los padres nos otorgan, o el día en que nacemos, precipitan nuestro destino. Pero, al parecer, una de mis bisabuelas impidió lo de Eduardo con un: «¡No le hagáis eso al niño!». Como si yo fuese a convertirme en el bebé de Rosemary en 'La semilla del diablo', la película de Roman Polanski. Quizá no habría estudiado periodismo, ni sentiría pánico cada vez que les escribo. Hasta me evitaría mirar de reojo la página del periódico en la que salgo porque la responsabilidad me abruma. Y, sin duda, no habría aprendido que siempre hay que revisar con calma los hilvanes, por si el de la felicidad se ha quedado huérfano. Y hace falta emparejarlo. Ahora que lo pienso: ¡A lo mejor habría sido político! Eduardo Rodríguez Pardo, candidato. No suena mal. ¡A ver si, para mis cincuenta y uno, me patrocinan el kit los de Oferplan!

