La vida sin corticoles

Cuando el verano se esfumaba y mi madre empezaba con el zafarrancho de la vuelta al colegio, los de El Corte Inglés aparecían en la ... tele regalando corticoles con la misma alegría que en el 'Un, dos, tres' regalaban apartamentos en Torrevieja –Alicante–. ¡Un despilfarro! Los corticoles –que eran unos simples vales de descuento– te servían para todo y, en realidad, para nada. Sobre todo porque quienes los manejaban eran los padres. Pero crecer sin ellos… deja tara. Porque tú te intuyes distinto de los otros niños. Los de las ciudades importantes que tienen esos grandes almacenes. Y, en mi caso, yo no era igual que los niños de Vigo, que los disfrutaban desde 1975, mientras los pobres niños coruñeses tuvimos que esperar once años más hasta su llegada. Los de Cáceres me entenderán, ¡eso duele!

Aunque yo veía cómo a mi madre le espigaban los pelos con los gastos del inicio de curso, mi deseo de tener un buen fajo de corticoles no tenía nada que ver con la solidaridad filio-maternal, sino con el anhelo de ser tan feliz como aquellos niños que salían en la pantalla del televisor cada vez que se emitía el anuncio. Aquella alegría me subyugaba tanto que, en realidad, nunca me planteé para qué servían aquellos cartones, ni cómo cambiarían mi vida. Pero, como todas las quimeras, llevaba implícita la esperanza de algo mucho mejor que las turbulencias del corazón con las que el verano siempre se despedía. Y uno, cuando anda a tortas con la realidad, siempre idealiza aquello que, de hecho, ni ve, ni conoce.

Como, además, yo nunca he tenido el fútbol para depositar en él mi rabia –o mi rencor–, jamás pude desfogarme a gusto con los del Celta cuando nos visitaban en el estadio de Riazor. Y reprocharles a gritos esa infancia feliz que les dieron los corticoles. Así que tuve que conformarme con mis intentos por volar, literalmente, El Corte Inglés de Vigo. Cosa que tampoco conseguí porque mis primos de allí se negaron a colaborar en la empresa conmigo –aunque nunca haya entendido el porqué, ya que el RH de nuestra sangre es el mismo–. Pero acariciar la idea de ganarles por la manga y arrebatarles el reino de los corticoles merecía la pena. Aunque, en realidad, hoy tenga que admitir que –como siempre que uno se cree con más derechos que su vecino–, lo mío era «puro ego pueblerino».

Las razones por las que nuestro cerebro construye una fantasía para huir de la realidad me resultan todo un misterio. Fíjense que el pasado jueves, mientras sonaba el himno de Extremadura en el Teatro Romano, me pareció ver entre los miembros de la orquesta a Carles Puigdemont. Tan vívido él –y tan despeinado– que hasta creí por un momento que había venido hasta Mérida en espíritu para –aprovechando que es novata– poner nerviosa a la presidenta. Pero como, poco después, vi también pasar ante mis ojos todos los corticoles que no he conseguido reunir a lo largo de mi vida, decidí no tomármelo ya en serio. Como cuando compré en Ikea el famoso felpudo de «la república independiente de mi casa» y los de la comunidad de vecinos me dijeron que, o pagaba la cuota, o que lo de seguir usando el ascensor…, se terminaba. ¡Pues eso!