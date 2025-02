A veces..., veo muertos

Comenta Compartir

No sé si recuerdan la película 'El sexto sentido'. Pero, sí, aquel niño que veía muertos era yo. Y, ahora, también les hablo. Justo cuando le comentaba a Cayetana –la duquesa de Alba– lo de Tamames, llamaron a la puerta los que investigan las audiencias ... de la televisión, preguntándome por los programas que veo después de comer. ¡Como si yo estuviera para ver aún más cosas! Así que les dije 'Sálvame' porque, si les contara lo de mi pasión por los documentales de La 2, pensarían que soy culto y, entonces, me harían más preguntas. Y yo, estos días, he decidido reservar mi sabiduría para mis años provectos. A ver si algún incauto me presenta de candidato en una moción de lo que sea y, en mi recta final, tengo una ilusión. Porque con tener prótesis, ya cuento.

Hablando de lo de Tamames, le decía a Cayetana que yo disfruto mucho con este tipo de shows. Y que hasta me había comprado unas palomitas por si la cosa se alargaba. Sobre todo porque ya había hecho una prueba con la retransmisión del juicio al 'procés' catalán y aquello duró como un maratón de 'Friends' –pero sin que fueran amigos, claro–. Y, esta vez, no quería caer desfallecido. Pero cuando Tamames entró al Congreso y le vi renquear de una pierna…, me preocupé. Entré en bucle de angustia y, con el corazón en un ¡ay!, recordé uno de los documentales y exclamé: «¡A este pobre lo destrozan!». Como a aquella pobre cebrita africana que, con una pata quebrada, luchaba por salir de una charca, al tiempo que una manada de hienas se le acercaban. Mientras sus compañeras, las otras cebras, ponían sus patas sanas en polvorosa demostrando que la teoría de Darwin –a mi juicio– tiene más que ver con la falta de compañerismo que con cualquier otra cosa. ¡Vaya pandilla! ¡Las cebras! Pero me equivoqué. Y, a Tamames, la pierna renqueante no le interfirió en la cabeza. Y, cuando yo ya contaba con otro muerto con el que poder hablar, se puso a chapotear con soltura en la charca. Al menos, con la misma soltura con que chapoteaban los demás. Y recordando mi angustia previa, pensé que, en un afán desmedido de protección, a veces retiramos a los mayores de la vida, sin que nos lo pidan o sin que lo necesiten. Más por nuestra tranquilidad que por la suya. Y acabamos confundiendo la empatía con la fea condescendencia. Aunque sea con la mejor intención y sin darnos cuenta. Yo le he dicho a Cayetana –quien hoy cumpliría 97 años-, que voy a proponer su nombre como candidata para la próxima. Porque ella, que siempre enhebraba sus discursos con los volantes libres de su traje de faralaes, promete. Y, según contó su hijo Cayetano, por el Palacio de Liria han pasado todos los presidentes del gobierno español. Así que no le falta experiencia política. Bueno…, todos menos Aznar. Porque no hubo quien convenciera a la Duquesa de lo contrario. Y tampoco me extraña su decisión. Imagínense que, después comer, a José Mari le da por hacerse una de sus tablas de abdominales. Se le corta la digestión. Y, ¡zas!, se le queda seco en palacio a Cayetana. ¡Uff! Otro muerto más. Y otro documental de La 2. ¡Ni de broma!

