En 1950, el físico italiano Enrico Fermi se preguntó por qué, habiendo aproximadamente cien mil millones de galaxias en el universo, sus posibles habitantes todavía ... no habían hecho ni una visita al planeta tierra. Que es justo lo que, cada fin de semana, algunos compañeros de geriátrico de mis padres se preguntan, pero sobre sus hijos. Ejem.

Yo me he traído a mamá y papá a celebrar el Fin de Año conmigo; no solo por lo de irme haciendo con un terrenito en el Cielo –que también–, sino porque si las Campos –Terelu y Carmen– han pasado la Nochebuena juntas, ¡los Rodríguez Pardo no vamos a ser menos! Los pobres se pusieron tan contentos que hasta se me ablandó el corazón, me puse rumboso y los invité a merendar en la cafetería de El Corte Inglés. ¡Sí, de El Corte Inglés! Que tiene calefacción central y, si se te despistan, sabes que pasan una Navidad calentita y no como en esas gasolineras de Repsol, al aire libre. Que una cosa es abandonar a tus padres y otra, ser mala persona. Son conceptos distintos y no hay que mezclarlos.

A María Teresa Campos –lo escribo en serio– sus hijas no solo la cuidaron con esmero en el capítulo final de su vida, sino que la protegieron de las miradas indiscretas y, espero, hasta de verlas contar en la tele y en las revistas sus propias vidas. Yo descubrí a María Teresa cuando ni siquiera era aún el niño que iba a la radio y, con los años, comprendí que pocas personas nacen con el don de traspasar el micrófono y la cámara, quedándose en la vida de tanta gente, como ella hizo. Era 1983 y, en mi radio, su voz sonaba en el 'Apueste por una' de Radiocadena Española, mientras supuestamente yo hacía los deberes del colegio. Tiempo después sus hijas no solo han pasado a ser las protagonistas de las historias que cuentan, sino que han creado el Universo Las Campos: esa idea genial que alumbró el guionista de cómics Stan Lee cuando, en 1961, se le ocurrió entrecruzar las vidas de los superhéroes de Marvel, dejando que unos aparecieran en las historias de los otros.

De las dos últimas incorporaciones al Universo Las Campos, la de Alejandra Rubio es la más fascinante. Gracias a ella, las mujeres de España por fin saben lo que es ser mamá y, en breve, van a poder conocer cómo se desarrolla un embarazo de nueve meses: algo que la Ciencia les agradecerá siempre y el jefe de documentales de naturaleza de La 2, también. Porque, aunque la vida de todas ellas tiene el mismo interés que la de ustedes o la mía, la tele les paga un tanto más que a nosotros cuando les contamos nuestras penas a los amigos. Aunque –se lo confieso– me gusta pensar que nosotros conservamos la misma dignidad que antes de hacerlo.

A propósito de la Paradoja de Fermi –el nombre exacto de la teoría que les mencioné al inicio–, se preguntaba un articulista del National Geographic por qué si la vastedad del cosmos es tan amplia, la única certeza que tenemos hasta ahora sobre posibles vidas extraterrestres…, es que estamos solos. Como el Universo Las Campos, ¿no creen? Una pena.

Feliz 2025. Mis padres, bien, muchas gracias.