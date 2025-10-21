Las tres orejas de Van Gogh

Si Vincent van Gogh no hubiera sufrido un trastorno bipolar, probablemente no habría sido un pintor genial. Pero, al margen de su obra, el pintor ... pasó a la posteridad por su oreja izquierda, o, más bien, por la falta de ella. Parece ser que, tras una discusión con Paul Gauguin, otro grande de la pintura, se la cortó. Y, por si en algún momento los de La Oreja de Van Gogh versionan sus grandes éxitos, aquí va mi 'remake' del título de uno de sus álbumes: «Lo que te corté mientras te hacías la dormida». ¡Más no me pueden pedir sus fans!

Quizá solo una vez por generación la música de un grupo se incrusta en el imaginario colectivo y define con su sonido una época de nuestras vidas. Sucedió con Mocedades, con Mecano y con La Oreja de Van Gogh –aunque, en su primer disco, su impericia instrumental llevase a Alejo Stivel, el productor, a contratar algunos músicos de estudio para la grabación, sustituyendo a los chicos–. Y, como en casi toda relación demasiado intensa, aparece la fractura cuando alguna de las partes siente la necesidad de reconocerse más allá de la identidad colectiva: le sucedió a Amaya Uranga, que necesitaba descansar del mundo del espectáculo, a José María Cano, que sorprendió a Nacho y Ana anunciando su marcha durante una gala de los premios Amigo; y a Amaia Montero que, anhelando su independencia artística, emprendió un camino solitario que, extrañamente –la excepción no confirma la regla–, ha sido de ida y vuelta.

Sobre lo ocurrido con Leire Martínez, la historia de su salida es tan tenebrosa como 'Los comedores de patatas', el cuadro de Van Gogh. Solo que, en vez de ingerir tubérculos, los comensales se la devoraron a ella. Al fin y al cabo, la cantante era una empleada y el grupo, una sociedad limitada registrada mercantilmente en Bilbao, de la que Amaia nunca dejó de ser copropietaria. Y –me temo– había que volver a hacerle hueco, en algún lugar del lienzo, a la solista inicial. Aunque, durante la restauración, se les haya escapado uno de los fundadores de la banda. Por algo será.

De toda esta historia, solo queda una verdad indiscutible: si Amaia no hubiera abandonado el grupo en 2007, quizá Leire no tendría hoy un futuro musical por delante, y si Leire no hubiera cantado las canciones de Amaia, esta no tendría hoy oreja alguna a la que agarrarse. Aunque, cuando una banda sonora vital se distorsiona tanto, quizá sea el momento de, de verdad, tocar el último vals. Van Gogh, por cierto, se cortó su oreja tras una discusión con Gauguin, un insensato al que se le ocurrió ir a pasar un par de meses a la casa de su amigo en Arlés. Durante la estancia, Vincent se enteró de que su hermano, Theo, su protector, iba a casarse. Y, entre el miedo a la soledad y los celos de la prometida, se descontroló: primero intentó herir a su invitado con una navaja y, al no conseguirlo, se pegó un tajazo en la oreja… ¡Y la perdió! La extremidad amputada fue a parar a manos de Raquel, una prostituta que Van Gogh frecuentaba. Aunque, en realidad, la pobre chica solo era la limpiadora del burdel. Y, entiéndanme, no voy a añadir nada más.