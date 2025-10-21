HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
VERDADES Y MENTIRAS

Las tres orejas de Van Gogh

Julián Rodríguez Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Si Vincent van Gogh no hubiera sufrido un trastorno bipolar, probablemente no habría sido un pintor genial. Pero, al margen de su obra, el pintor ... pasó a la posteridad por su oreja izquierda, o, más bien, por la falta de ella. Parece ser que, tras una discusión con Paul Gauguin, otro grande de la pintura, se la cortó. Y, por si en algún momento los de La Oreja de Van Gogh versionan sus grandes éxitos, aquí va mi 'remake' del título de uno de sus álbumes: «Lo que te corté mientras te hacías la dormida». ¡Más no me pueden pedir sus fans!

