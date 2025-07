Teruel también existe

Justo cuando estaba a punto de empezar mis vacaciones de funcionario, me escriben de Cumbres Borrascosas –el geriátrico donde viven mis padres– para decirme que, ... por descanso del personal, cierran en agosto. ¡En plan egoísta! Como si los que nos pasamos el año prometiéndoles que el domingo siguiente iremos a visitarlos, no estuviésemos también agotados. ¡Con lo que cansa mentir! Pero el sindicalismo moderno es así: no tiene sentimientos. Y, a las veinticuatro horas de recibir la carta, ya los tenía plantados en la puerta de casa, a taxi revertido y asomados al videoportero cual aparición de Santos Cerdán en chándal por los pasillos de Soto del Real. ¡Un sustazo! Porque una cosa es saber que tus padres siguen vivos –pero en la residencia– y otra, encontrártelos de cuerpo presente –y viviente– delante de ti. ¡Eso no se digiere ni con Lexatín!

Como el daño ya estaba hecho –y no pertenezco al club del maltrato–, llamé a la central de reservas de Paradores a ver si les quedaba alguna habitación libre y, así, no tenerlos en casa monopolizándo el mando de la tele. Pero el socialcomunismo ya no es lo que era y ¡hasta las propiedades del Estado están por las nubes para los buenos ciudadanos! Así que acabé pidiéndoles algo económico, aunque tuviese menor poso histórico. A fin de cuentas, a ciertas edades, lo importante es trabajar la memoria a corto. Y como no sea para decir en tu currículum político que te graduaste en Historia del Arte, a quién le importa si el wáter en el que te sientas cada mañana lo usó también Isabel la Católica. ¡A nadie! Menos mal que el tipo era resuelto y enseguida me ofreció Teruel y Sigüenza, al cincuenta por ciento…, ¡y en las habitaciones de Ábalos! Que eso sí es Historia y de la buena. El chollo me pareció tal que hasta le pregunté si habían mudado las sábanas del exministro. Pero tampoco quise insistir porque, con eso de que a mis padres la DGT les ha puesto ya la etiqueta ecológica B, no me los dejan circular por cualquier parte.

A mi madre, como a toda persona romántica, lo de Teruel le ha hecho muchísima ilusión, por lo de los famosos amantes del siglo XIII –Diego e Isabel– que, entre ustedes y yo, ni consumaron. Y ya me dirán qué clase de amantes eran esos. ¡Una patraña! Y a mi padre, que vive en un ay con lo del posible adelanto electoral, también. ¡Porque es la tierra de Federico Jiménez Losantos! Y, aunque el periodista es más de veranear en Miami, él confía en encontrárselo. Yo, por mi parte, dudo de haber acertado con el plan: en la carta del geriátrico me advertían de que, en caso de «extraviar» a los residentes, procurásemos no hacerlo en una gasolinera, sino en El Corte Inglés más cercano. Al parecer tienen más posibilidades de supervivencia gracias al aire acondicionado. Pero, por más que le pregunto a San Google, me parece que en Teruel ya no queda ni el outlet. ¡Ay!

PD. Aunque yo seguiré por aquí, aprovecho para desearles un feliz descanso. No olviden madrugar –las seis está bien– para hacerse con su metro cuadrado de playa. Y coger mesa en el chiringuito dos o tres años –bisiestos– antes. Desde Gasóleos, Teruel, un abrazo.