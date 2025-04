El templo del pene

Ya saben que, como buen niño de colegio religioso, me muevo entre San Juan de la Cruz y San Genarín: que ni es santo ni ... es nada, sino un borrachín y pendenciero del siglo pasado al que los leoneses sacan en procesión cada año. Así que –para qué mentirles– ha sido volver de mi retiro espiritual en Bután, tirar de agenda y lanzarme a la vida profana. Porque rezar mucho –se lo avanzo– no es tan saludable como yo pensaba: al no poder hablar, he retenido un montón de energía –que es algo parecido a la retención de líquidos, pero sin una solución tan fácil–. Y como yo no soy de ir por la vida eufórico y dándome picos con cualquiera, pueden ustedes imaginar mi estado.

Para colmo mi centro de oración estaba en Punakha, al noroeste del país, muy próximo al monasterio de Chimi Lhakhang que, en realidad, es un templo dedicado a la fertilidad, plagado de dibujos y esculturas que representan penes. Sí. ¡Penes! Como no tenía ni idea del disparate fálico, aproveché un domingo para visitar el templo. Todo iba bien hasta que, llegados a mitad de visita, el lama-guía tuvo el detalle de querer bendecir nuestra fertilidad frotándonos un pene de madera en la cabeza. Yo, en cuanto vi el percal, me puse las gafas de sol y una visera por si había algún conocido cerca haciendo fotos. Y, como andaba ocupado con el camuflaje, no me di cuenta de que llegaba mi turno. Así que, en cuanto vi la sombra del lama abalanzarse sobre mí, moví la cabeza con rapidez y esquivé el pene del monje de milagro. Porque, además, el tipo era bajito y, por poco, en vez de en la cabeza, me da con él en la boca. Y, claro, ¡por ahí no paso! Porque, además de que yo soy un tío macho –como se habrán dado cuenta–, mis padres no han pagado doce años de enseñanza religiosa para que yo acabe en medio de un lupanar, ¡por muy monasterio que sea!

No creo que los monjes estén de acuerdo conmigo, pero lo peor que la Historia del Arte –y los vestuarios colectivos– han podido hacer por los hombres… es ponernos una ristra de penes delante de los ojos. Porque no hay nada que los tíos necesitemos más que comparar entre nosotros el tamaño de nuestros miembros. Aunque siempre en silencio, claro, no vaya alguno a pensar que…, ya saben. Así que imaginen el derrumbe interior cuando, al volver de de mi retiro, leo en una entrevista con Juan Luis Arsuaga –uno de los directores del yacimiento de Atapuerca– que lo que importa... ¡es el ancho y no el largo! ¡Una barbaridad! Como, al parecer, «el pene humano no es grande ni pequeño», sino proporcional al cuerpo, dice Arsuaga que lo que cuenta es el grosor. ¡Qué sofocón! ¡Hasta espumé por la boca!

Como supondrán, se lo conté inmediatamente a mis amigos del colegio y, desde entonces…, vagamos como almas en pena por los vestuarios de las piscinas públicas. Y sin la cinta métrica, claro. A ver cómo les digo ahora –porque también lo he leído– que, en realidad, los hombres somos multiorgásmicos si nos tocan el punto P. Porque ese punto… ¡está detrás! ¡Ay, San Genarín! ¡Ayúdame o me vuelvo a Bután!