Siempre nos quedará Japón

Me contaba una amiga, hace unos meses, que había cumplido su sueño de visitar Japón. Y que una de las cosas que más le habían ... sorprendido era lo poco que hablaba esa gente. Mientras me relataba su viaje, yo pensaba que tanto silencio era una razón más para no gastarme el dinero en ir a pasarlo mal y volver hasta las amígdalas de ansiolíticos de tanto callar. Las otras –por si no las imaginan– son más prosaicas: el tren bala y el karaoke. El primero porque ya me he hecho al tren extremeño y todo lo que suene a rápido y puntual –y se desplace sobre raíles– tiene que ser un invento del maligno. Y el segundo, porque al margen de la cancioncilla con la que comenzaban los domingos por la tarde aquellos dibujos de 'Candy Candy' –la pobre huerfanita–, mi repertorio del cancionero nipón no alcanza ni para que me lancen un mísero yen a pie de calle. ¡Ni por caridad!

Al contrario que en el caso de los españoles, para los japoneses –no se preocupen si no saben distinguirlos de los chinos porque a mí también se me parecen– estar callado es un síntoma de sinceridad. Y hasta de pureza. ¡Ja! Como los nipones tienen ese afán tan extraño de no molestar a los demás, al parecer se pasan el día practicando el arte del vientre –haragei, en su lengua– que consiste en insinuar con gestos sus emociones, pero no expresarlas explícitamente. Una forma sutil de poder convivir sin andar a golpe de zasca por la vida. Y porque, además, siempre es más fácil ser sincero en silencio, que con el aspersor verbal abierto. Como, además, Japón posee una de las poblaciones más envejecidas del mundo, uno comprende que no está el país para ir perdiendo a los pocos cotizantes de la Seguridad Social que aún les quedan por discusiones tontas… de cuernos, sin ir más lejos. Uno se calla, se coloca las astas con dignidad japonesa y ¡hala! ¡A quemar suela en la calle como si tal cosa! Porque, como saben, de la boca a la mano…, todo es brazo. Y los golpes secos del kárate son muy malos. Por experiencia. Pero como yo estoy ya próximo a mi jubilación, y tampoco el mapamundi es como para echar cohetes en cuanto a oferta, no dejo de rumiar si el silencio japonés le haría bien a mi alma –y a mis prótesis– durante mis años de retiro dorado. Así que, en medio de mis tribulaciones, tiré de teléfono y llamé a mi amigo Felipe González –que, en su época de presidente del gobierno, viajó al país del sol naciente en un par de ocasiones– y le dije: Oye, Felipe, con el corazón en la mano, ¿tú cómo ves lo de irnos a Japón? Te lo digo porque a mí me queda poco para jubilarme. Y, en tu caso, como sigas abriendo tanto la boca, te van echar del partido en menos de lo que dura un telediario. Y, después, con el carné confiscado, ¡a ver si no vas a poder viajar al extranjero! ¡Y tienes que conformarte con Benidorm! Pero él ni se inmutó y, haciéndome la típica cobra japonesa, se limitó a decirme: Habla con Alfonso. ¡Puff! –pensé yo–. ¡Cómo está el patio! ¡Otro que se viene!

