Seis chicos de Bilbao

Cuando lo de las vacaciones familiares de Semana Santa ya estaba cerrado, a los de la Guardia Civil les da por mover papeles y nos ... envían un wasap para comunicarnos que lo del pisito de Benidorm ya no era posible. ¡Un fastidio! Sobre todo porque mis padres, por la edad, están sensibles y les hacía mucha ilusión ver en directo a María Jesús –la del acordeón– y a sus pajaritos. Especialmente a sus pajaritos porque les traen recuerdos de Koldito, un loro vasco, algo marrullero, al que tuvimos en casa durante unos años y que, a base de encizañar a los vecinos por la ventana del patio, nos dio la presidencia de la comunidad. Y una comunidad, cuando te apellidas Rodríguez o Cuesta, te hace, como poco, una presidencia de diputación. Al menos en tu cabeza.

Al quedarnos sin viaje nos enganchamos a 13 Televisión por aquello de sumar puntos para el cielo. Y como yo no valgo mucho para el ayuno del Viernes Santo, me puse intenso con un curso de criminología que me vendieron por teléfono los de CCC. El despiporre de material de la asignatura Corrupción en España I era tal que –cómo les diría– uno empieza a anotar nombres y no hay rollo de papel higiénico que le alcance. Y como me dio por pegar las fotos de los protagonistas en la pared –para reforzar la memoria visual– acabé tirando tabiques y aparecí sin querer en la habitación de mi abuela. La pobre, tumbadita en su cama de pura vejez, pensó que yo era José Manuel Parada presentando 'Los bingueros' en 'Cine de barrio' y, de la impresión, casi se nos va. Sin comentarios.

Entre el material de consulta apareció una entrevista reciente a un tal Koldo García –¡ya es casualidad!–, presunto intermediario en la compra de unas mascarillas durante la pandemia, en la que decía: «He sido simplemente un chico de los recados que ha hecho su trabajo y que lo ha hecho, por cierto, muy bien (…)». El hombre, al parecer, nació en Barakaldo y eso me desconcertó aún más que lo de las comisiones porque, como todo seguidor de Mocedades, siempre había creído que los de Bilbao eran gente seria. Después recapacité y al darme cuenta de que, como recadero te cotizan poco para la pensión, supuse que el pobre hacía lo que yo cuando le sisaba a mi madre cinco pesetas de la cartera de la compra: asegurarse una vejez digna.

Por cierto, cuando Amaya Uranga abandonó Mocedades, el grupo tenía sobre la mesa una oferta de un millón de dólares para un nuevo contrato discográfico. ¡160 millones de pesetas! ¡De las de 1984! Pero ella eligió su libertad al dinero. Quizá porque como ellos mismos dijeron en aquel concierto de despedida que yo vi siendo un preadolescente, «esta noche, cuando os vayáis a casa y nosotros al hotel, recordad que solo somos seis chicos de Bilbao». Y yo –que no he olvidado la frase– siempre he pensado que solo los señores de verdad son capaces de caminar con esa humildad cuando el éxito se presenta en tu vida.

Ahora que lo pienso, si le hubieran ofrecido aquel millón de dólares a nuestro Koldito…, les canta el 'Eres tú' y ¡hasta 'Los pajaritos'!