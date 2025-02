El rey pingüino

Comenta Compartir

Federico X de Dinamarca no pudo contener las lágrimas en su proclamación como rey. Y no es de extrañar. Porque el domingo pasado, en el balcón del palacio de Christiansborg, apenas se alcanzaban tres grados pelados de temperatura. Y ese frío escandinavo debe dar para ... unas lágrimas… ¡y hasta para una renuncia inmediata! Pero, como los monarcas cumplen siempre con su deber –y con sus amistades…–, Federico aguantó estoicamente las palabras de la primera ministra, el saludo con su mujer y sus cuatro hijos ¡y hasta los diez hurras de los miles de súbditos enardecidos! Que ya podían haber sido tres, porque –para no tiritar– estaban todos hacinados como los piojos en el pelo de los niños cuando llega el invierno. Pero ser medio primo de Vickie el Vikingo comporta esos inconvenientes: que te tienes que tragar el frío en plan macho-man sin un triste forro polar del Decathlon que echarte encima. ¡Un disparate más!

Federico no siempre supo si sería capaz de reinar: de asumir un trabajo de por vida marcado por unas normas de las que debe ser casi imposible despegarse. En la biografía real que, sobre su figura, escribió el periodista Jens Andersen en 2017, el entonces heredero confesaba el sentimiento de incapacidad y frustración que experimentó de joven al ver su vida «apagarse» y tener que aceptar que, de la noche a la mañana, tendría que comportarse «como un adulto completo». Quizá, por eso, buscó en las carreras de coches y en algunas relaciones sentimentales no demasiado bien vistas por sus padres, una vía de escape a un mundo que se le hacía inmenso y, seguramente, asfixiante. Pero, curiosamente, encontró en el ejército una tabla de salvación y, tras su paso por el cuerpo de hombres-buzo militares, él mismo reconoció que la experiencia había supuesto un antes y un después en su vida. Descubrió la satisfacción interior por cada misión cumplida, por cada batalla ganada contra sí mismo; y eso le sirvió para dar sentido a una vida que no pudo elegir. Además de ganarse el apodo de 'pingo' –pingüino– por su extraño modo de caminar cuando su traje de buzo rebosaba de agua. En la última temporada de The Crown –en Netflix–, la entonces reina Isabel II de Inglaterra se pregunta si su tiempo como monarca habrá llegado a su fin. Ella, que juró servir al pueblo británico hasta el día de su muerte, se debate entre la continuidad en el trono y la abdicación. En una de las escenas finales la Isabel octogenaria mantiene un diálogo con la joven monarca que, un día, fue. Y esta le recuerda que lo único que una reina –o un rey– nunca puede elegir, es serlo. Porque esa es la única razón de su privilegio y el único fundamento de su legitimidad dinástica. Cuando Federico X tenía diez años, su madre le dijo que, a él, no le dejaría un palacio, sino un país: Dinamarca. Algo que, difícilmente, puede comprenderse a esa edad. Y, quizá, tampoco a otras. Supongo que, por eso, yo siempre he sentido que, en esos palacios, a veces debe hacer un frío de muerte…, hasta para un pingüino. Pero no lo sé. Por si acaso voy a enviarle un forro polar del Decathlon a Mary.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY