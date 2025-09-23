Comenta Compartir

Como el próximo lunes es San Miguel arcángel, les aviso de que él será el encargado de pesar las almas en el juicio final. Y ... mucho me temo que entre Netanyahu y Yahya Sinwar –el ya liquidado líder de Hamás–, apenas va a quedar espacio libre para otros candidatos en el platillo de las almas malas. ¡Y los hay! En el de las almas buenas, el asunto tampoco pinta mucho mejor, aunque por distinto motivo: cuando Miguel Ángel representó en la capilla Sixtina el libro con los nombres de los bienaventurados que irán al cielo, ya insinuó con su exiguo tamaño que, como el artista no resucite y lo sustituya por la enciclopedia, ¡allí arriba no habrá nadie! Al dictador Franco, Israel le resultaba un país incómodo. Cuando en 1949 intentó que la comunidad internacional levantara sus sanciones contra España, el país judío se opuso. Y en 1950, también. Franco no lo había reconocido como Estado y, ante su enemistad, optó por confraternizar con el pueblo árabe. De aquella historia nos ha quedado una foto, de 1966, en la que el rey Faisal de Arabia Saudí aparece junto al 'generalísimo', a pie de avión en Barajas: Faisal, con un extraño parecido facial a Calamardo, el amigo de Bob Esponja; y el dictador, a Pepe Soriano haciendo de doble de Franco en 'Espérame en el cielo', la película de Antonio Mercero. Y al ver en el NODO las imágenes del séquito saudí descendiendo del avión, pensé que se arrancaban por 'Paquito el Chocolatero'.

Si Gaza no lindase con Israel, probablemente no solo iríamos felices a Eurovisión, sino que hasta pediríamos que resucitara el de la OTI. En realidad, lo que importa a los líderes occidentales no es Gaza, sino Israel: el único país que deambula por ese polvorín de estados fundamentalistas con un sistema de valores similar al nuestro. Y todos sabemos que, en algunos de ellos, hay gente dispuesta a matar por Alá o por quien sea. Otra cosa es que Netanyahu haya acabado convirtiéndose en un yihadista más, en una cruzada muy poco santa. Pero, como no parece que los de Hezbolá o los del Daesh vayan a optar por darnos un preaviso cada vez que se les ocurra un nuevo atentado, Israel seguirá siendo un país estratégico para nuestros intereses. Y el Mosad, sus servicios de inteligencia, más. Si Sudán fuese vecino de Israel, el sufrimiento que allí padecen a diario quince millones de niños nos importaría bastante más. Porque, aunque la ONU ha calificado su situación como la mayor crisis humanitaria hoy día, solo miramos hacia donde algunos nos dicen. Y, por desgracia para esos niños y niñas –a ellas les pasan cosas aún más horribles–, ni su país limita con Israel, ni con Marruecos, ni existe el festival de Afrivisión. Menos mal que la selección española de fútbol sí participará en las competiciones internacionales, aunque también lo haga Israel. Y hasta Franco sabía que el fútbol era nuestro Orfidal colectivo. La hipocresía me aburre. Y supongo que a San Miguel, el de las almas, también.

