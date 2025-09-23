HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 22 de septiembre, en Extremadura?
Pesar las almas

Julián Rodríguez Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Como el próximo lunes es San Miguel arcángel, les aviso de que él será el encargado de pesar las almas en el juicio final. Y ... mucho me temo que entre Netanyahu y Yahya Sinwar –el ya liquidado líder de Hamás–, apenas va a quedar espacio libre para otros candidatos en el platillo de las almas malas. ¡Y los hay! En el de las almas buenas, el asunto tampoco pinta mucho mejor, aunque por distinto motivo: cuando Miguel Ángel representó en la capilla Sixtina el libro con los nombres de los bienaventurados que irán al cielo, ya insinuó con su exiguo tamaño que, como el artista no resucite y lo sustituya por la enciclopedia, ¡allí arriba no habrá nadie! Al dictador Franco, Israel le resultaba un país incómodo. Cuando en 1949 intentó que la comunidad internacional levantara sus sanciones contra España, el país judío se opuso. Y en 1950, también. Franco no lo había reconocido como Estado y, ante su enemistad, optó por confraternizar con el pueblo árabe. De aquella historia nos ha quedado una foto, de 1966, en la que el rey Faisal de Arabia Saudí aparece junto al 'generalísimo', a pie de avión en Barajas: Faisal, con un extraño parecido facial a Calamardo, el amigo de Bob Esponja; y el dictador, a Pepe Soriano haciendo de doble de Franco en 'Espérame en el cielo', la película de Antonio Mercero. Y al ver en el NODO las imágenes del séquito saudí descendiendo del avión, pensé que se arrancaban por 'Paquito el Chocolatero'.

