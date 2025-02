Parcialmente nuboso

Cuando en 2021 se estrenó 'Érase una vez en Euskadi', su director Manu Gómez contó que su verdadera patria siempre será su infancia. Esa que vivió en Arrasate-Mondragón, una localidad de Guipúzcoa, considerada una de las cunas de ETA, a la que sus padres ... llegaron desde Granada para ganarse la vida.

El recuerdo que el cineasta guarda de sus doce años es el de un lugar casi feliz, como casi todos los recuerdos deberían ser a esa edad. Al menos, en la idealización que todos hacemos de ese período de la vida. Y, por eso, escribió la historia de cuatro amigos –José Antonio, Marcos, Paquito y Toni– que matan las horas del verano de 1985 intentando descifrar un mundo de adultos en el que las pelotas de goma lanzadas por los antidisturbios contra los abertzales, una vez que se enfriaban, acababan convertidas en parte de cualquier juego.

Como casi todos los hermanos pequeños, José Antonio quería parecerse a su hermano mayor. No imaginaba que las reuniones silenciosas que este celebraba con sus amigos en la plaza del pueblo eran, en realidad, concentraciones a favor de la liberación de Euskadi y de los presos de ETA. A los doce años, supongo, casi todo lo que uno sabe está escrito en la enciclopedia de la ignorancia. Quizá, por eso, no se cansaba de pedirle que le dejara acompañarle a aquellas reuniones a las que su madre habría preferido que jamás hubiera asistido. Pero, seguramente, para el hijo de un maketo –los emigrantes que llegaron a trabajar al País Vasco procedentes de otras regiones españolas–, aquella militancia debía significar una pertenencia y una identidad.

Yo llegué a Pamplona a los 18 años y la abandoné a los 29. Al partir en aquel tren desde Coruña, llevaba en la cabeza una maleta mucho más pesada que los dos bolsones de ropa que arrastraba: la consigna de no hablar jamás de política. En mi primera salida nocturna, con unos amigos, el gentío llenaba cada palmo de los apenas doscientos metros de la calle de San Nicolás –la de los vinos–. Al adentrarnos en ella observamos que, de repente, la gente se empujaba hacia el interior de los bares, mientras otros apuraban el paso por las calles aledañas. Cuando las primeras botellas de cristal se dirigieron por el aire hacia donde nos encontrábamos, giramos nuestros cuerpos para salir de aquel lugar por donde habíamos entrado. Pero la visión de un muro de policías antidisturbios lanzando pelotas de goma hacia el fondo de la calle nos disuadió. Yo juré en voz alta no volver a salir de noche en aquella ciudad. Y, por supuesto, lo incumplí.

En Mondragón, por cierto, el verano responde a esas dos frases tópicas de hombre –o mujer– del tiempo de televisión: parcialmente nuboso y mayormente despejado. Y, contrariamente a lo que pudiera esperarse, la probabilidad de lluvia no supera el 20%. El txirimiri moja, pero no cala. Aparentemente. De los 10.352 votos que los habitantes de Mondragón depositaron en las urnas el pasado domingo, 4.557 fueron para EH-Bildu. De los casi 1.100.000 emitidos en todo el País Vasco, 341.735 eligieron esa opción. Y aunque Roberto Brasero haya dicho esta mañana que el cielo estará mayormente despejado, yo lo veo parcialmente nuboso. Será que ya no tengo doce años.