Mi hermano y yo, en aquel momento, tendríamos diez u once años. No estoy seguro. Y pasábamos los veranos en la finca –lo que aquí ... se llama el campo–, pegados a la rueda de la bicicleta, deambulando por caminos vecinales sin rumbo fijo. O saltando de casa en casa, con los amigos, en medio de un aburrimiento feliz e inconsciente porque el tiempo, a esa edad, casi no importa.

Algunos años mis padres decidían que huyéramos de la ciudad cuando todavía nos tocaba ir al colegio. Y, entonces, mi padre hacía de chófer, aprovechando que él tenía que acudir al trabajo. Como la jornada ocupaba ya solo la mañana, nos dejaba a primera hora y nos recogía al mediodía. Nosotros, aturrullados por el madrugón, nos metíamos en aquel coche lleno del desorden de sus papeles y cachivaches. Y, unas horas después, regresábamos a ese mismo asiento de atrás en estado de esfameados –muertos de hambre– porque, a las dos de la tarde, ese es el único estado posible del ser humano. O eso creo. Gregory Maguire cuenta en Wicked –'Malvada'– todo lo que sucedió en el país de Oz antes de que Dorothy llegara. Y chasqueara sus zapatos rojos y brillantes. Así, antes de convertirse en la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba también quiso conocer al famoso Mago. Al haber nacido con la piel de color verde, había sentido desde pequeña el rechazo de su padre y se convenció de que, sin duda, el Mago sabría mirar en su interior y ver los dones que ella poseía. Sin embargo, al llegar a la Ciudad Esmeralda, descubrió que el Mago no era más que un hombre pequeño y asustado, que escondía sus propios miedos atemorizando a los demás gracias a un artefacto gigante que representaba una cara diabólica. El corazón de Elphaba se rompió al no soportar la decepción. Y cuando amenazó al Mago con revelar la verdad, este ordenó su caza y captura, convirtiéndola para siempre en la Malvada Bruja del Oeste. Antes o después uno descubre que su padre nunca fue mago. Ni siquiera el ayudante. El mío, muchas veces, se olvidaba de que llevaba dos púberes en el asiento de atrás y se saltaba el desvío de la carretera general hacia el colegio y, por los pelos, uno no llegaba tarde a clase. O repetía la jugada a esa hora mala del hambre y tú veías pasar su coche camino de casa, mientras contabas los segundos –o los minutos– que transcurrían hasta que lo atisbabas de nuevo, recorriendo la carretera en sentido inverso. Porque esas son las cosas que les ocurren a los padres reales. Y uno las comprende cuando el mundo adulto le cae de golpe en la cabeza y descubre cuánto pesa. Y hasta, a veces, cuánto aplasta. Fíjense que el mío viajó una vez a Canarias y, en lugar de traerse un par de buenas comisiones, se volvió con la misma ropa que llevó a la ida más dos cartones de tabaco. ¡Un desastre de mago! Pero, ¿cómo contárselo a ustedes? Tampoco los zapatos de Dorothy eran –en la historia original– rojos ni brillantes. Y, sin embargo, a ella le sirvieron para, chasqueándolos, salir de aquel mundo de fantasía y poder regresar a casa. Por si no coincidimos antes, de corazón, feliz Día del Padre.

