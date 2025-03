El niño del exorcista

No sé si les he contado alguna vez que, desde pequeño, no mantengo una buena relación con el demonio. Sobre todo cuando me susurra que ... sucumba al vicio. Porque, a base de mentiras, ya tengo bien cubierta mi cuota de pecados. Así que, ¿para qué aumentar mis posibilidades de irme directo al infierno? ¡Y a estas alturas de la vida!

Yo creo que hasta para los negocios del maligno hay clases. Así que, mientras conducía rumbo a Sevilla para embarcar en un avión directo a Londres, pensaba en el suertudo de Carlos III y en que yo también querría que me ungieran con el Santo Óleo que –para su coronación–, han traído bendecido desde Jerusalén. Aunque, después, no me consagraran como monarca. Porque me parece poco filantrópico por su parte que, mientras él goza de un seguro de protección plus contra el demonio, el resto de los mortales hayamos de subsistir con un seguro anti-diablo tipo hogar-básico de Santa Lucía. O de Mapfre. ¡Y tira palante!

Pero yo conducía confiado, con mi diadema de plástico dorado encasquetada en el cráneo, su 'God save the king' –'Dios salve al rey'– a la altura de la frente y sus dos banderitas de la Union Jack a los lados, como dos antenas repetidoras de Movistar. Todo para que los del MI6 –el servicio de inteligencia británico– no pensaran que viajaba a Londres a reventarles el acto. Pero, como las balas las carga el diablo, en vez de repasar el inglés de la BBC que aprendí con Francis Matthews, me dio por escuchar la radio. Y mientras sintonizaba Radiolé –por practicar el acento de Gibraltar–, me encontré con la voz de un sacerdote que decía haber tardado hasta tres años en rematar un exorcismo. Escuché la palabra clave y, literalmente, fibrilé mientras Regan McNeil –la niña de 'El exorcista', la película de Fredkin–, se fundía en mi cabeza con la niña de la curva. Y, por no verlas juntas, pegué un frenazo que casi termina conmigo como parte del petate del camión que venía justo detrás. Muy royal yo, pero… ¡un petate!

Si mi abuela hablara –apenas lo hace, por prudencia–, diría que Camila es mala, por haberse entrometido en el matrimonio de Diana y del, entonces, príncipe de Gales. Pero, con la perspectiva del tiempo, me pregunto si no fue Diana la que se entrecruzó –ingenua y ciegamente– en un amor indestructible. O, quizá, más bien, la entrecruzaron. En todo caso, la bondad y la maldad me parecen conceptos demasiado absolutos como para trazar una definición única de las personas. Y aunque, como ustedes, también sé que nos rodean algunos seres intrínsecamente inhumanos, me tranquiliza pensar que su comportamiento se debe más a su propia infelicidad que –como contaba el sacerdote– a la verdad incontestable de que el Mal –con mayúsculas– existe.

Como supondrán, no llegué a Sevilla. Y, mucho menos, a Londres. Pero, aunque vicioso de la mentira, soy un tipo formal. Así que, como pude, le puse un wasap a la amiga que me había conseguido la invitación para los fastos: «Camila, reina, dispón de mi plaza en la ceremonia. Te mando el contacto de Félix Bolaños. No le conozco personalmente, pero la semana pasada estaba buscando una silla y no se hacía con ella. Besos. Julián». Aunque en inglés, claro.