Mentiras piadosas

A Martín y Lala de la Luna –uno de los matrimonios protagonistas de 'Las viudas de los jueves', en Netflix–, la compañía eléctrica les cortó ... una noche el suministro de luz por impago. En ese momento la verdad de su situación económica comenzó a emerger con tal fuerza de debajo de las alfombras que ni los cientos de metros cuadrados de su chalé de lujo les sirvieron para esconderse de ella. Sin embargo, como los buenos padres que eran, inventaron una serie de mentiras para proteger a sus hijos del dolor y la humillación que, curiosamente, solo ellos sentían. Porque a los niños la verdad no les duele como a los adultos. Y sus embustes funcionaron excepto con Ari quien, como salió realista, preguntó a su madre: «Mamá, ¿somos pobres?». Y ante el no tan mayúsculo de la respuesta, añadió: «Entonces, ¿somos vagabundos?». Y cuando su progenitora negó nuevamente, Ari la llamó mentirosa con la misma rabia con que le hubiera gritado esa palabra a cualquiera de sus hermanos en el transcurso de un juego de niños.

Cuando hace unos días detuvieron al párroco de la Iglesia de San Sebastián, de Don Benito, tras hallar una buena cantidad estupefacientes en su vivienda, este –a través de su abogado– negó conocer lo que sucedía en su casa e, indirectamente, atribuyó el trajín de paquetería a su compañero de piso. Yo, que vivía sumido en el problema de los De la Luna y su chalé, exclamé: ¡Menudo casoplón que debe tener el cura! ¡Que ni se enteró el tío! Aunque, a lo peor, la historia verdadera no es la que inventó mi imaginación cristiana, sino la que señaló Mark Twain –el papá literario de Tom Sawyer– al afirmar que la mentira más peligrosa no es la del que dice que lo blanco es negro, sino la del que vive como si realmente lo fuera. Aunque a Twain, digámoslo todo, la verdad brutal también le incomodaba y, por eso, escribió en 'La decadencia en el arte de mentir' que lo sensato era educar a la gente para que mintiera «de forma juiciosa y considerada».

Lala de la Luna, al mentirle a su pequeña Ari, hizo del vicio, virtud. Quizá porque la necesidad de proteger a un hijo es así. Y la de protegerse a uno mismo, también. Y, aunque yo habría agradecido que, desde pequeño, me hablaran de la existencia del silencio, me inculcaron el octavo mandamiento de la ley de Dios como si no hubiera otro. Y como el catecismo de casa coincidía con el del colegio, he desoído casi siempre mi instinto de supervivencia y circulado por las calles de la vida a verdad descubierta. Sin saber que la verdad es como una pistola a la que, frecuentemente, le sale el tiro por la culata y hiere –o mata– a quien aprieta el gatillo. Y es que como decía Carlos Alsina este pasado domingo en 'Lo de Évole', en estos tiempos que corren, la verdad se ha convertido en algo discutible. Aunque, ahora que se nos ha ido ya el carnaval y no podemos disfrazarnos de otros, ¿dónde vamos a escondernos de nosotros mismos?

Por cierto, de los blísteres de viagra de la casa del cura…, pasopalabra. Yo, en el sexto y el noveno mandamiento, nunca entro… Es que me ruborizo.