Contaba hace un par de años Sandra Kim –una cantante belga– que habría preferido no ganar el festival de Eurovisión en 1986, con solo trece ... años. Aunque en su canción –'Amo la vida, J'aime la vie'– confesaba tener quince. La cantante afirmaba que ganar a esa edad le supuso un hándicap que nunca pudo superar: volver a estar en la cima le fue imposible. Kim representaba ese año a la Radiotelevisión Belga Francófona porque, en Bélgica, la convivencia pacífica entre francófonos y valones les ha llevado a turnarse de año en año, siguiendo ese equilibrio extraño con el que los belgas parecen impregnar todo lo que hacen. ¡Hasta los mejillones los sirven con patatas fritas! Que, si lo haces en Galicia, te quitamos el pasaporte 'ipso facto' y te enviamos de visita turística a la cárcel de Teixeiro para que conozcas, de verdad, lo que es la combinación adecuada de las proteínas y los carbohidratos en el menú escolar.

La primera y única vez que visité Bélgica, yo tenía pocos años y más hambre que cualquiera de ustedes haciendo la dieta intermitente. Porque, aunque sus hijos les digan lo contrario, el famoso Interrail no es una apertura de mente de los jóvenes, sino un desfalco encubierto de las tarjetas de crédito de los padres. Y, como en mi época, lo de que tus progenitores te dejasen la Visa no se llevaba –que tuvieras la tuya, ¡ni se soñaba!–, volví de aquella gira con la misma cara de gazuza que los concursantes de 'Supervivientes' cuando arriban a la capital de la metrópoli desde Honduras. Que, si se han dado algún tirón de pelos en la isla, hasta lo comprendo…, porque el hambre no hace al monje. ¡Ni de lejos! Así que, en Bruselas, solo existieron dos opciones: o agarrarse los machos y aguantar como buenos españoles de pro; o delinquir en una batea de mejillones. Y esto último, por mucho que yo sepa de extraperlo, no entró en nuestros planes…, porque el miedo a una cárcel extranjera nos hizo estragos. Y por aquel entonces, en la de Lantin, Lieja, el despiporre –ya me entienden–no se llevaba, como ha sucedido hace poco. ¡Una pena! ¡Porque mira que le anduvimos cerca! Pero, hay que entenderlo, las prisiones –como los festivales–, también evolucionan.

Decía Rodrigo Cortés, el cineasta y escritor, cuando presentó su novela 'Los años extraordinarios', que la libertad implica responsabilidad: «Eres tú quien decide si pagar las consecuencias de tus actos». Y estoy de acuerdo. Supongo que, por eso, pasamos hambre en Bruselas dándole a los sándwiches de fiambre de York, en defecto de una buena Visa parental. Aunque –como la cabra tira al monte–, con los años hasta he llegado a pensar que, en realidad, nuestros padres nos pagaron el viaje para que hiciéramos de avanzadilla: por ver si el envío futuro de políticos, podría causarle estragos. En Eurovisión, digo. Porque Bélgica es, ante todo, un país organizado. Y, para no tener apenas costa, ¡fíjense en el negocio que han hecho de los mejillones! ¡Que ya podían aprender los de Soria! ¡O los de Teruel! Al final, vamos a necesitar que sea verdad –como en la novela de Cortés– que Salamanca tuvo mar. Y Sandra Kim, quince años y fue segunda en el festival. A estas alturas, ¡qué más da!