Lista de bodas

Cuando Harry y Meghan se casaron, los del zoo de Tarangoo –en Sidney– les regalaron dos koalas. Que, en el lenguaje de la Commonwealth, debe ser el equivalente a que –en español– Félix Rodríguez de la Fuente te regale aquella anaconda gigante con que se ... peleó en un episodio de 'El hombre y la tierra'. Mientras él intentaba salvarla de la sequía que asolaba la región venezolana de Los Llanos, la boa estaba a lo suyo e intentó propinarle tal mordisco en la yugular que, por los pelos, no hubo que llamar a los de Greenpeace para que pusieran orden en aquel caos.

Lo de los koalas surgió porque los duques de Sussex habían pedido a sus invitados que, en lugar de enviarles regalos, hicieran una donación a alguna organización benéfica. Ellos –ya lo saben– son muy de ONG. Y de contratos con Netflix que, al fin y al cabo, es la ONG del aburrimiento. El caso es que los del zoo endosaron cinco mil dólares australianos para la preservación de los hábitats de los koalas que, como le dije a Meghan, es una causa encomiable. Aunque, en realidad, yo habría preferido que los endosaran en mi cuenta del banco. Porque, aunque no soy tan achuchable, hago muy bien de marsupial. Y, por esa cantidad tan bonita, hasta hago de mono-tití sin esfuerzo.

Isabel Preysler a Chábeli: «Enamorada es lo que estaba yo de tu padre, que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar»

Cuando Tamara Falcó decidió volver con Íñigo Onieva y ponerle fecha a su boda, pensé en contarles lo de los Sussex para que no cometieran el mismo error. Pero me pudo el orgullo y, sobre todo, el recuerdo del sofocón que me dieron con la dichosa foto de él socorriendo a aquella pobre chica que se ahogaba en pleno de desierto de Nevada. Primero, me preocupé…, por si en Estados Unidos no admitían su diploma de socorrista y le multaban. Después –cuando descubrí que la cosa no iba de ahogamientos–, me disgusté a lo bonzo. Y como tuve que sentarme en la terraza de un bar para coger resuello, acabé pidiendo una ración de huevos rotos con jamón. ¡Porque lo de las lágrimas provoca mucha hambre! Y así me pasé la noche: venga a comer y venga a llorar. Y Tamara, venga a llorar, pero sin comer –claro–.

Así que, cuando la pareja se reconcilió, me acordé de los veinte euros que me cobró mi entrenador por quemar los huevos rotos y me puse en modo rencor –que es como el orgullo, pero con metralleta–. Entonces Tamara declaró en El Hormiguero que su decisión de perdonar a Íñigo tenía que ver con algo que su madre, Isabel Preysler, le había dicho a Chábeli el día de fin de año: «Enamorada es lo que estaba yo de tu padre, que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar». Y entendí que Tamara había antepuesto el amor al orgullo, cosa que yo… no supe hacer. Pero como a corazón cristiano no me gana nadie, finalmente le envié un wasap para advertirle: Querida Tamara, no vayáis de royals. Que una cosa es quedar bien con la Commonwealth y tener un par de koalas en palacio; y otra, que los del zoo de Madrid te metan en casa un toro, una anaconda venezolana o… ¡la cabra de la Legión! Porque, en estos tiempos, ¡quién sabe! Besos y ¡suerte!