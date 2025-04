El ilusionista

Contaba hace unas semanas la hija de Juan Tamariz –el mago– que su padre tiene manías de genio. Una de ellas, decía, es que se ... abrocha las camisas salteando los botones: es decir, uno sí, uno no. Como también hago yo, aunque lo mío se deba más a la vagancia crónica que padezco que a cualquier atisbo de genialidad. ¡Qué le voy a hacer!

La hija de Juan hablaba de su padre con el afecto de quien siente que su progenitor le ha enseñado algo valioso. En este caso, su mayor secreto: que no existe la magia, sino la ilusión. Y yo he supuesto que, por eso, Juan toca un violín imaginario después de cada truco conseguido. Aunque Marc Chagall, el pintor, prefiriera en 'La novia' que el violín lo tocase una cabra. Pero las cabras –ya quisieran– no hacen magia. O, al menos, no me consta.

Hace apenas unos días, ante la perspectiva de que Papá Noel no pudiera con el peso de todos los regalos que planeaba pedir, mi sobrino pequeño sacó su vena práctica y me dijo: «A lo mejor, la Virgen, San José y toda esa gente que ya murió…, podrían echarle una mano». Y, aunque pensé en contarle bien la historia de Jesús, lo de comenzar por el misterio de la anunciación del Ángel a María se me hizo bola. Igual que aquel día en que el mayor me señaló los clavos de Cristo en la cruz requiriendo una explicación convincente de ese final. Así que, directamente, me hice un Tamariz tirando de violín…, porque lo de la cabra, claro, resultaba más complicado.

Supongo que la infancia es ese período extraño de la vida en que uno ni siquiera sabe que es niño –en el sentido amplio de la palabra–. Y, por eso, cree a pies juntillas que en Oriente hay tres reyes magos que cargan sus camellos con regalos; y, en el Polo Norte, un señor barbudo vestido de rojo que tiene una fábrica de juguetes. Aunque, en realidad, esto último se lo debamos más a un anuncio de Coca Cola que a otra cosa. Pero, a esa edad, el violín siempre suena afinado porque la niñez es como una actuación de Juan: uno no se fija en el truco, porque sus ojos solo son capaces de ver el milagro.

Los buenos magos consiguen que, incluso, los adultos nos quedemos solo con la ilusión. Quizá porque anhelamos rescatar aquel juego de Magia Borrás que se nos extravió sin querer en el trastero de la vida. Y en los trasteros –ya saben– no siempre es fácil encontrar las cosas verdaderamente valiosas. Tal vez porque están justo al lado de aquel niño que nos prometimos no dejar nunca de ser… Por eso la mayoría no somos magos, sino simples malabaristas. Y nos pasamos los días intentado que las mazas no se nos caigan, temiendo que nuestros hijos –nietos o sobrinos– descubran que no tenemos truco alguno con el que salvaguardar para siempre su ilusión de niños. Porque ni sabemos tocar el violín, ni tenemos a mano una cabra que lo haga.

Así que –estoy convencido– Juan sí se abrocha los botones de la camisa. ¡Todos! La cuestión es que la mayoría no somos capaces de verlos. Y no es por vagancia crónica. De corazón, ¡Feliz Navidad!