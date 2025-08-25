HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
Christopher Krupenye, Universidad de Duke
Verdades y mentiras

La ignorancia de los bonobos

Julián Rodríguez Pardo

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:25

Si aún dudan de que los humanos somos el eslabón perdido en la evolución intelectual del chimpancé, yo se lo confirmo: nada como hacer una ... barbacoa en el monte, mientras media España arde, para lograr un lugar privilegiado en el museo de la estupidez. Al lado de esas imágenes, parrilla en mano y matorral a través, Salvador Dalí fue tan solo un aprendiz del surrealismo. Allí, entre costillas y chorizos criollos, apenas faltaba un transistor con la música de Georgie Dann y Óscar Puente contándolo en sus redes sociales. La cosa fue de tal calibre que hasta le escribí a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas española sugiriéndoles que presentásemos el vídeo a la próxima edición de los Óscar: categoría mejor corto de ciencia ficción. Por ahora, sin respuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  5. 5 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  6. 6

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9

    Más de 1.200 extremeños renuncian cada año a su herencia
  10. 10 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La ignorancia de los bonobos

La ignorancia de los bonobos