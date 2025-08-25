La ignorancia de los bonobos

Si aún dudan de que los humanos somos el eslabón perdido en la evolución intelectual del chimpancé, yo se lo confirmo: nada como hacer una ... barbacoa en el monte, mientras media España arde, para lograr un lugar privilegiado en el museo de la estupidez. Al lado de esas imágenes, parrilla en mano y matorral a través, Salvador Dalí fue tan solo un aprendiz del surrealismo. Allí, entre costillas y chorizos criollos, apenas faltaba un transistor con la música de Georgie Dann y Óscar Puente contándolo en sus redes sociales. La cosa fue de tal calibre que hasta le escribí a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas española sugiriéndoles que presentásemos el vídeo a la próxima edición de los Óscar: categoría mejor corto de ciencia ficción. Por ahora, sin respuesta.

Hace dos domingos, recorriendo los más de 700 kilómetros que separan Coruña y Badajoz, la mayor parte del trayecto parecía dibujado en un aire de color amarronado. Y mientras quería creer que quizá era una neblina tonta o una calima fuera de lugar, veía cómo ese mismo aire dejaba caer a veces sus cenizas sobre la chapa de mi coche. Después, a la altura de Hervás, las columnas de humo surgían de las laderas de los montes casi como un delirio humano, ocultando las llamas que, imaginé, pronto consumirían el verde de alrededor. Y mientras intentaba contar los metros y minutos que faltaban para que esas llamas se acercaran al siguiente pueblo aún intacto, se me ocurrió que, si no fuera porque sé que Pedro Sánchez bebe los vientos por los presidentes Rueda, Mañueco y Guardiola, hasta pensaría que no le importaba demasiado que las cenizas siguieran cayendo. ¡Qué le voy a hacer! El demonio siempre me ronda la cabeza.

De todo lo que se ha dicho –y se han dicho entre ellos– durante estas dos últimas semanas, he optado por quedarme con la certeza de los datos: el 95% de los incendios de nuestro país responde a la acción del ser humano; de ellos, solo entre el 5 y el 7% son obra de pirómanos; la inversión en prevención descendió un 50% entre 2009 y 2022. Y, también es cierto, no, la naturaleza no es controlable.

Los bonobos, una raza de chimpancés pigmeos –pese a su gran tamaño– que habita en en la República del Congo, resuelven sus diferencias usando la fuerza. Aunque, luego, una vez terminada la contienda, se hacen arrumacos y hasta… ¡tienen sexo! Pero, sobre todo, pueden intuir la ignorancia de los demás. La mía se parece a una casa ardiendo: ¿qué le queda a uno cuando ya no le queda nada?

En este final de verano todo es tan feo, tan doloroso y tan repetitivo que, aprovechando la coincidencia con el aniversario de la matanza de Puerto Urraco, he enganchado los auriculares al teléfono y me he refugiado en aquella canción con la que Def Con Dos exorcizaba la enajenación mental de los hermanos Izquierdo convirtiéndola en una reivindicación de nuestra España negra: «Verano en Camboya, ¡y una p…!».

Que sus niños –hijos, nietos, sobrinos…– empiecen bien el cole y, a poder ser, ¡pronto! Y sí, el rumor es cierto: los inconscientes de las barbacoas también votan. Como diría un amigo mío, «¡tócate la peineta, Marieta!».