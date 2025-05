Los hombres de Emidio Tucci

A mis sobrinos les gusta el fútbol. Sí, gracias por acompañarme en el sentimiento. Porque, aunque yo he intentado inculcarles mi pasión por la flauta ... travesera y la pintura por números, la realidad se ha impuesto y ahí los tienen: el pequeño acompañando a los abuelos con su bufanda del Real Madrid o del Deportivo; y el mayor, portero titular. Y, como me dijo un entrenador contrario, ¡con potencial internacional! Todo un delirio para mí que entré en modo madre de folclórica y empecé a gritar: «¡Es mi sobrino! ¡Es mi sobrino!». Por si quedaban dudas de dónde salían esos genes y, sobre todo, quién se llevaba la comisión como mánager.

Como mi familia ha sido siempre del Madrid –y del Barça no se podía ser porque, a españoles, no nos gana ni el ABC–, yo me apunté al Valencia y me hice fan de Mario Kempes: un tipo argentino que no molestaba a nadie y, sobre todo, no amenazaba nuestra estructura familiar. Pero cuando la presión se hizo insoportable –y vi peligrar mi paga del domingo–, sucumbí: me hice merengue. Y acabé siendo fan de un tal Emidio Tucci: un señor que solo jugaba en los anuncios que el Madrid grababa para El Corte Inglés y saltaba siempre al campo con un traje de chaqueta impecable que no se ensuciaba por mucho que él se revolcara en la hierba. Y eso, teniendo en cuenta que yo soy delicadito, fue el punto definitivo a su favor. Después, ya de mayor, descubrí por qué en aquellos spots nunca llegué a verle la cara al tal Emidio. Y ahí, con ese golpetazo de realidad, pasé yo de niño a hombre, a fuerza de lágrimas y acordándome de cuando Bea, en aquel episodio de 'Verano azul', se hizo mujer… ¡Ay!

Hasta llegar a Antonio Rüdiger compitiendo en lanzamiento de bolsa de hielo al árbitro, la historia reciente del Madrid ha estado jalonada de hechos históricos que ya presagiaban su declive humano: Davor Suker convertido en novio de Ana Obregón; un jovencísimo Michel Salgado que, por su melena, recordaba demasiado a Valle –la adolescente rebelde de la serie 'Compañeros'–; o esa foto en que, de casualidad, la mujer de Florentino Pérez aparece entre su marido y David Beckham, y que –sospecho– debió emplearse en la campaña pro legalización del divorcio en España. Ni siquiera las lágrimas de Toni Kroos –todo un caballero alemán– ante sus hijos y su afición el día de su despedida han podido evitar que el Madrid se haya convertido –y cito al diario francés L'Equipe– en «un niño caprichoso e intolerante a la frustración». Y a ese Madrid, casi pandillero, no lo reconozco.

Cuando mis sobrinos volvieron de visitar el Bernabéu, me contaron que el techo del estadio ahora se mueve y, llueva o nieve, puede jugarse el partido. Al oírselo contar con tanta emoción, una madre despistada le preguntó al pequeño si, entonces, el estadio era ya indestructible. Él, que nunca se resbala, le respondió: «Indestructible, no; pero no se va a romper». ¡Como los trajes de Emidio Tucci!, pensé. Aunque, reconozcámoslo, también Pedro Sánchez afirmó tras el desenlace de la Copa del Rey: «Final eléctrica de las que hacen afición». Y a los dos días, ¡zas!, apagón.

¡Ay! Si la clase viniera de fábrica con la camisetita blanca…