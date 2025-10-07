Los hilos chinos

Cuando se estrenó 'Maestros de la Costura', yo también sufrí el arrebato de la aguja y el hilo. Tanto que, a las veinticuatro horas, ya ... había diseñado dos jerséis que iba a coser para mis sobrinos. Después, cuando mi futuro de modista –terminado en a, como diría Lorenzo Caprile– no había ido más allá de dos zorollos de hilos en los extremos de una trabilla para la toalla de la ducha, volví al catálogo de mi Shein de toda la vida. Más que nada porque, entre las dudas de si estarán explotando a los trabajadores y la certeza china de que lo hacen, me quedo con la segunda. ¡Nada como una prenda de confianza!

Hasta que los chinos de Shein llegaron a nuestras vidas, la industria textil consideraba a Zara la cadena de producción más rápida del planeta. La idea de producir solo aquello que, de verdad, se vendía en las tiendas, se sirvió en sus inicios de muchas mujeres que, en sus casas o en pequeños talleres, pasaban el día y la noche azuzando al pedal de la máquina a ciento cincuenta pesetas por pieza para cumplir con cada encargo. La madre de un compañero del colegio, una de aquellas costureras, se lo contó a la mía. Y, como el de ella, hay más testimonios de una época en que la precariedad laboral no importaba. Al fin y al cabo, era un dinero que entraba en casa. Y, como decía Leonila Sánchez, en el documental 'Fíos fóra' – 'Fuera hilos'–, de 2015, es mejor vivir con algo que vivir sin nada.

Aprovechando que un amigo viajará a China en breve, le he sugerido que visite Panyu, el distrito de Guangzhou conocido como el 'pueblo Shein': en realidad, unas 5.000 fábricas de ropa, ubicadas entre edificios y naves, con bastante más parecido a un parque temático del polígono de El Nevero que a la aldea de Mulán, la heroína china de Disney. ¡Un horror! Por no ser tacaño, le he dado un billete de cinco euros para que me traiga los regalos de Navidad para mi familia. Pero el pobre es sensible al comunismo capitalista y he tenido que asegurarle que, en Google Maps, las fábricas parecen tener paredes y techo.

Lo de las doce horas al día de trabajo, le confesé, no es del todo cierto: ¡los domingos trabajan tres menos! Y como me preguntó si se las daban los jefes de regalo, le he dicho que sí: para que vayan a misa y recen sus cosas. Un disparate.

Ahora que Shein abrirá una tienda en las míticas Galerías Lafayette de París, yo aguardo el instante en que lo haga también en El Corte Inglés…, para tomarme el otro medio Orfidal que guardo desde el día en que, por primera vez, me cobraron los cinco céntimos de la bolsa. Ahí supe que el fin de una era estaba cerca. Como cuando mi madre accedió a comprarme mi primer jersey de Zara, que me costó meses de raca raca. Porque, entonces, aquella ropa era divertida, desenfadada y barata…, pero duraba un lavado. Dos, a lo sumo.

Se lo cuento porque hoy es el Día Internacional del Trabajo Decente. Y, como últimamente creo que menos es más, me pregunto en qué momento empezamos a coser nuestra felicidad con todos estos hilos.