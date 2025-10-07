HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?
VERDADES Y MENTIRAS

Los hilos chinos

Julián Rodríguez Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Cuando se estrenó 'Maestros de la Costura', yo también sufrí el arrebato de la aguja y el hilo. Tanto que, a las veinticuatro horas, ya ... había diseñado dos jerséis que iba a coser para mis sobrinos. Después, cuando mi futuro de modista –terminado en a, como diría Lorenzo Caprile– no había ido más allá de dos zorollos de hilos en los extremos de una trabilla para la toalla de la ducha, volví al catálogo de mi Shein de toda la vida. Más que nada porque, entre las dudas de si estarán explotando a los trabajadores y la certeza china de que lo hacen, me quedo con la segunda. ¡Nada como una prenda de confianza!

Los hilos chinos