Hermanos pequeños

Si hay algo difícil en esta vida es ser el hermano pequeño de una estrella. En mi caso, como yo soy ahora una estrella mediática, ... el fenómeno se produce a la inversa. Pero, en el colegio, fui durante años Rodríguez Pardo «pequeño». Y ese adjetivo pesaba demasiado. Los dos –es la verdad– salimos estudiosos y limpios, pero yo tenía problemas de relación social con las matemáticas. Y, como la calculadora no estaba bien vista en clase –el progreso asusta–, vivía como Santa Teresa: sin vivir en mí y sin Orfidal. ¡Lo peor! Más tarde descubrí que a los artistas nos llevan los números nuestros representantes y ya no le di más cuerda al asunto porque tampoco aspiraba a dirigir el Banco Mundial. El '¡Hola!' siempre me había parecido un futuro más prometedor.

Algunos apellidos son, inevitablemente, un estigma. Con eso de que los hermanos mayores nacen antes –se podían esperar, también lo digo–, a uno solo le queda conformarse con el camino que ellos no han elegido. Por eso, supongo, David Azagra –Sánchez «pequeño»– necesitó tener una historia propia y se puso –entre ustedes y yo– el apellido de una villa navarra de apenas cuatro mil habitantes. Un acierto porque lo rural también tiene su glamour. Y, puestos a optar a dirigir la Filarmónica de Viena en el concierto de Año Nuevo, entre Sánchez y Barenboim... Ustedes me dirán. En nuestra historia reciente hay pocos ejemplos de hermanos que, pese a su nexo genético, triunfaran en la misma medida: Zipi y Zape, Juan y Alfonso Guerra –cada uno en lo suyo–, Pili y Mili, Broncano y Motos… Y, en nuestras antiguas colonias, Chávez y Maduro hermanados por el gen del chándal, que une más de lo que parece. Así pues, con un hermano guapo, presidente y que paga impuestos en España, apenas te quedan opciones para labrarte un futuro. Como las desgracias nunca llegan solas, cuando David tuvo al fin su despacho, aparecieron los de la UCO y se lo desordenaron todo. ¡En plan malvado! Yo, que empatizo enseguida, tuve que ponerme Radio María para calmar el disgusto. Porque una vida sin despacho no es una vida. Y, sinceramente, lo de volver al teletrabajo desde Portugal…, no lo veo: se te cae el wifi, llamas a la compañía telefónica, te dejan en espera con los fados de Amalia Rodrigues… ¡Y ya no sabes si estás hablando con Vodafone Portugal o participando en la preselección lusa del festival de Eurovisión! Se lo he dicho al notario que me recomendó Juan Lobato, el exlíder del PSOE madrileño: la ética se trae de fábrica o no se trae. Por eso, cuando el alcalde de su pueblo ofreció a un amigo encargarse de las obras del ayuntamiento –más bien de los desperfectos–, entreviendo que la oreja se le iba a calentar de tanta llamada, optó por responder siempre de la misma manera: «Por registro y se te atenderá cuando te toque». Por eso, aunque Emiliano García Page piense que «ninguna militancia obliga a ser cómplice», yo creo se equivoca. Hay una que sí: la militancia de ser español…, que indefectiblemente nos obliga a mirar para otro lado. Menos mal que habrá nuevos despachos en el antiguo Hospital Provincial. Me alivia. A ver si los del '¡Hola!' les hacen un reportaje. ¡Dios me oiga!

