Cuando en el arranque de la última temporada de 'Cuéntame', Mercedes insistió en repartir en vida la herencia entre sus hijos, su madre –Herminia– le ... advirtió que hacerlo durante la cena de fin de año no era una buena idea. Y tan mala fue que Toni, Inés y María se revolvieron contra sus padres como si, en lugar de haber nacido en el barrio de San Genaro, hubiesen venido al mundo en el palacio de La Zarzuela. Que, hasta en el entierro de su abuela, les giraron la cara a Antonio y Merche. ¡En la tele! ¡Delante de toda España! ¡Y hasta de Cataluña! ¡Unos sinvergüenzas!

La cuestión es que, como todas las madres son Mercedes, la mía decidió imitarla y anunció que, en la cena del 31, procedería también al reparto de la herencia. De lo que yo deduje que, en realidad, lo nuestro no sería una cena, sino una versión adulta del Quimicefa, con Goma-2 incluida. Y así fue porque, aunque lo del dinero negro lo resolvimos rápido, todo se complicó al llegar al reparto de la gran finca familiar: el nicho. Sí, el nicho del cementerio. Porque el apartamentito tiene vistas al mar. Y, claro, no es lo mismo pasarte la eternidad contemplando el océano Atlántico que el parking de El Faro un sábado por la tarde. Porque –seamos sinceros– la eternidad, como la vida, se ve diferente desde un buen piso y con un fajo de billetes de doscientos euros en la mano. O de quinientos.

Cuando los hermanos ya ni nos hablábamos, mi madre anunció la entrada en escena de una verificadora de prestigio internacional. Inmediatamente pensé en mi abuela o en Herminia. Pero, como ambas fallecieron este año, descarté la idea. Fue entonces cuando mi madre apareció con su Roomba –el robot aspirador que le trajo Papá Noel desde Andorra– y la sentó a la mesa. Lógicamente, me asusté. Porque una cosa es que mi madre se pase el día hablándole a su nueva mejor amiga –y hasta le haya pedido por carta al Padre Ángel que la bautice–, y otra distinta que una extraña nos reparta la herencia. Como, además, el primer día que la pusimos en marcha debía estar desorientada…, tropezó con mis pies, recalculó mal y –en lugar de aspirar las pelusas de mi habitación– la tomó con los pelos de mis piernas. Así que…, imagínense las consecuencias si se equivoca con lo del nicho y, sobre todo, ¡con lo que hay allí dentro!

Aunque Mercedes no quiso escuchar a su madre, Herminia –la abuela de todos nosotros– tenía razón: las herencias no dan más que disgustos y, por eso, hay que darlas después de muertos. Lo que no consigo entender es por qué, si Herminia falleció en octubre, yo la vi hace unos días en el Telediario desayunando con Pedro Sánchez en Moncloa. Se la veía tan viva que no dejo de pensar que, en realidad, es un holograma creado para engañar a los de Junts y tener una verificadora de confianza… Ya me entienden.

Y por cierto: si este verano se animan a conocer Coruña, los Rodríguez Pardo hemos decidido anunciar el apartamentito en Airbnb como alquiler vacacional. ¡Con esas vistas! Les deseo un feliz 2024. De verdad. No de mentira.