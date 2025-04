La gripe de Kate

Antes de que Kate Middleton anunciara que padece cáncer, los medios de comunicación españoles ya habían llenado horas de emisión a propósito de su salud. ... Como si Kate fuese más española que británica y lo de la anexión del peñón de Gibraltar estuviese a punto de caramelo. Hasta en 'Código 10', el programa de Cuatro, Nacho Abad invitó a un ex'espía del CNI –de nombre Yuri– para evaluar el asunto con el mayor rigor técnico posible. Y aunque yo eché de menos el olfato profesional de Mortadelo y Filemón, reconozco que lo de Yuri, con ese nombre tan ruso, reflejó mucho mejor la verdadera dimensión internacional del problema.

Cuando el pasado viernes Kate reveló la verdad de su estado de salud, explicó que, antes de contárselo al mundo, necesitaba asumir la noticia que había recibido. No solo como individua, sino como la madre de tres hijos pequeños que –supongo– aspira a ser por encima de todo. Porque, sin duda, debe haber un alud de sentimientos difíciles de procesar cuando uno intuye que eso, tan aparentemente común llamado vida, se tambalea de verdad. Y mientras algunos periodistas nos preguntábamos si la madre del futuro rey de Gran Bretaña tenía derecho a mantener su estado de salud como algo privado, ella –estoy casi seguro– se cuestionaba algo mucho más básico: ¿veré crecer a mis hijos?

En 1890 los abogados americanos Samuel Warren y Louis Brandeis formularon, por primera vez, el concepto legal de privacy –nuestro derecho a la intimidad–. Y lo definieron como el derecho a ser dejado en paz. Muchísimos años después, en 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a raíz de la difusión en prensa de unas fotos de Carolina de Mónaco en momentos de su vida privada, sentenció que las personas públicas también tienen derecho a un espacio de vida ajeno a la mirada del público. ¿De qué otra manera, si no, la vida es vivible?

De Kate, ahora, sabemos que envía a su doble oficial a comprar verduras ecológicas junto a su marido para que nos conste que esa doble existe; que, en realidad, no se sometió a una cirugía en el estómago, sino a un ingreso hospitalario por problemas de salud mental debido a la infidelidad de William –su marido– con Lady Rose Hanbury, no con la doble oficial, ¡eh!; y, sobre todo, que manipula el acabado de sus reales posados oficiales para que ella y su familia aparezcan lo más guapos y perfectos posibles ante la opinión pública. ¡Ay, qué tonta!, que diría Lina Morgan.

A Carlos III de Inglaterra, su total transparencia al anunciar su cáncer tampoco parece haberle librado del runrún de las redes sociales y los medios de comunicación. Hace poco más de una semana Buckingham Palace tuvo que desmentir que el monarca hubiese fallecido. Así que, tal vez, el problema no sea de Kate, sino nuestro.

Yo, por si me llama Nacho Abad para lo de 'Código 10' –o Albares a consultas en el Ministerio de Asuntos Exteriores–, me estoy documentando a fondo. Así que he preguntado a mi sobrino mayor su opinión sobre el asunto. Literalmente ha escrito: «Cuando alguien está muy enferma, es decir con gripe, y va a ser una reina como Kate, la futura reina de Inglaterra, hay que dejarla algunas veces en pazzzz». Así con varias Zs. De hartaZgo…, supongo.