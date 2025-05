Las gafas de Dani

Comenta Compartir

Desde que las chanclas se han puesto de moda como calzado de calle, mi cardiólogo me ha prohibido usar las gafas: con tanto pie descuidado ... a la vista, no solo me dan palpitaciones, sino que –hasta en el último ecocardiograma– me detectaron un gruñido reprimido. Y, claro, una cosa es que yo no sepa por dónde anda a veces mi cabeza y otra que esté dispuesto a perderla por unos cuantos pies que ni son míos. Son cosas distintas. Así que, en cuanto el Boletín Oficial del Estado ha anunciado el fin de la estación del Chanclismo, me he alborozado con el mismo entusiasmo con que –lo sé– algunos de ustedes lo harían si el BOE se confundiera y escribiera Sanchismo. Que, a lo peor, son casi lo mismo. Ni idea.

Lo de las gafas –lo pienso a veces– debe de ser un mensaje divino anunciándote la cincuentena. Fíjense en Dani Martín, el exvocalista de El Canto del Loco: lo lanzó la cigüeña al mundo en un formato más guapo y joven que a mí, y ya ha empezado a usar gafas como el resto de los que vinimos al mundo en plan marca blanca. Y es que no hay sistema comunista que garantice mayor igualdad que la pertenencia al club de 'Los gafistas'. Que como te asciendan al carné VIP Progresivas, lo de ir a 'Cañas y Tapas' a tomarte algo se te convierte 'ipso facto' en 'Cañas o Gafas'. Y aunque las cañas sean infinitamente más saludables para la salud mental, te toca elegir gafas porque –cómo les diría– son más necesarias para no ir confundido por la vida. Cuando en diciembre de 2022 Dani Martín se despidió temporalmente de la música, una parte de la prensa publicó que su decisión se debía a problemas de salud mental. Al cantante se le había ocurrido decir en sus redes sociales que se retiraba a descansar física y mentalmente. Y, como nunca había negado sus visitas al psiquiatra o la dificultad que le supuso transitar por el dolor de la muerte inesperada de su hermana, algunos medios lo enviaron prácticamente al sanatorio mental, sin tan siquiera consultarle. Y sí: quizá sea algo común entre las personas creativas que se nos noten más las emociones. O, incluso, que a veces nos agoten. Pero eso no equivale a la pérdida de la cordura: sin ir más lejos, Isaac Newton padecía crisis psicóticas y tuvo la genialidad de vislumbrar a través de una simple manzana la formulación de su ley de la gravedad; y John Forbes Nash, quien pasó más de una temporada en un sanatorio psiquiátrico debido su esquizofrenia, recibió en 1994 el premio Nobel de Economía por su teoría de los juegos –que ha ayudado enormemente a entender cómo actuamos los humanos en la toma de decisiones–. Por cierto, como en mi óptica no dejaban de insistirme en que probara a usar lentillas en verano, me lancé a lo loco y me compré unos cuantos pares. No sólo porque contarles lo de mi cardiólogo me parecía inapropiado, sino porque –la verdad– sin gafas me recuerdo mucho a más a quien yo siempre he sido. Y hasta un poquito, también, a quien es Dani y esa verdad que siempre destila. Afortunadamente, además, en invierno no habrá chanclas. O eso espero. Amén.

