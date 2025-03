No sé si saben que el último grito en actividades extraescolares es la escalada. Sí, la escalada, tal cual lo leen. Eso que, hace tres ... años, practicaban a la desesperada cientos de jóvenes afganos encaramándose a las ruedas y al fuselaje de los aviones que salían del aeropuerto de Kabul, intentando huir del nuevo régimen político talibán. Aunque, al contrario que los niños españoles con el deporte, allí no había entrenamientos, ni nada por el estilo. La vida, a veces, se juega a pelo.

El caso es que, como en el patio del colegio los niños se enteran de todo, mis sobrinos ya no se sacan de la boca la palabra rocódromo: esa pared de rocas artificiales, instalada en algún polígono industrial, que uno escala con un arnés de seguridad triangulando entre sus ingles y sus partes. Y como mi hermano y mi cuñada intentan hacerlo lo mejor posible como padres –para que sus hijos no les salgan periodistas como su tío–, les han localizado uno que funciona bajo el nombre de Sputnik. Sí, Sputnik, como el cohete. ¡Que también son ganas de asustar a los padres y a los tíos! Porque eso suena a comunista-soviético. Y yo, tratándose de la sangre de mi sangre, he tenido que darles mi opinión, aunque no me la hayan pedido: a ver, como españoles demócratas, o estamos con Zelenski o estamos con Putin, pero con los dos a la vez…, ¡no es posible! Que, luego, los niños crecen confundidos.

Cuando cumplí cincuenta años, mi madre me confesó que, al salir del útero, aparecí ya con un micrófono en una mano y una máquina de escribir en la otra. Sin duda, mi futuro profesional era evidente y, por eso –y por ahorrarse unas pesetas–, mis padres decidieron no enviarme a las extraescolares. ¡Para qué luchar contra la naturaleza! Gracias a eso pasé mi infancia alejado de la explotación horaria infantil, que es algo denunciado por Unicef desde 1946. Y aunque les chafé la obtención de unos ingresos extra como representantes de todo un futuro futbolista –ejem–, les libré del turismo deportivo de fin de semana. ¡Que los pueblos de la provincia siempre han sido demasiados! Pero, como la espinita se me quedó clavada, he aprovechado unos días de trabajo en Guatemala para quitármela. Y fíjense lo que es la suerte del principiante: por 50 quetzales al mes –unos cinco euros y pico–, me he apuntado al Coro de Búhos Cantores del Liceo Chapero de la capital guatemalteca. Sí, Chapero. Que no se me ocurre mejor nombre de colegio para iniciarme yo profesionalmente en esta clase de actividades. ¡Y hasta puedo cursarlas a distancia!

Les confieso que, por ahora, aún no me he estresado entre mis siete horas de clase, las dos del comedor y la de extraescolares. En parte, debo decirlo, porque yo soy un hombre templado y de fe. Y pienso que, si Yolanda Díaz les va a reducir las horas de trabajo a los adultos, malo será que no nos reduzca la jornada laboral a los niños. Pero, ¡quién sabe! La vida en el primer mundo occidental, últimamente, me parece extraña. Como si nada nos fuese suficiente. Mientras las niñas, en Afganistán, solo anhelan poder regresar a la escuela y hablar en voz alta.

Sí, la vida: a pelo y extraña.