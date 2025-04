El desafío de Vickyfede

Como todo puede empeorar, en medio del disgusto por el final de 'Amar es para siempre', Victoria Federica –la sobrina del Rey–, ha anunciado su ... participación en la próxima temporada de El Desafío: ese programa de Antena 3 en que unos cuantos famosos se someten, entre otras, a una prueba de apnea como si estuvieran en una unidad hospitalaria de trastornos del sueño…, pero dentro de un tanque de agua. Y el concursante acaba, como poco, empapado y, como se despiste, ahogado. Un desatino.

Pero la mente de un adolescente es un misterio insondable. Y mientras su prima, la cadete Borbón Ortiz, anda dale que dale a la instrucción militar en la Academia del Aire, Victoria Federica desfila por los photocalls del Reino como la influencer royal que es: a tres mil euros la foto y sin madrugar tanto. ¡Y menos mal! Porque una cosa es que te toque heredar la monarquía y otra, levantarte a las seis de la mañana con el frío que hace en Zaragoza para que cuatro listos no te monten una república. ¡Eso no está bonito!

Lo de la profesión de Vickyfede, yo lo entreví antes que nadie. No porque pertenezca a su círculo íntimo, sino porque yo también milité en el club de las almas adolescentes perdidas. Y, entre primos, nos calamos. El caso es que ella llegó como oveja sin pastor a apuntarse a la lista del paro mientras yo me rehabilitaba de mi neura de ser periodista, aburriéndome como un honrado trabajador en el antiguo INEM. Después de horas explicándole por qué ella no podía ser princesa, pero su prima Leonor sí, le dije: Mire Victoria, lo de ser princesa ya no se lleva. Y con sus primas Leonor y Sofía ahí, dándolo todo por la institución en plan sensato…, ¿qué le queda a usted? Aún si reinara su abuelo… Como la muchacha –en verdad– tiene buen fondo, recapacitó. Pero como yo no sabía dónde ubicarla, le espeté: ¡Hágase influencer, mujer! Porque usted no solo es guapa a rabiar, sino que tiene amigos. Y a nada que le siga en Instagram su familia de Grecia –que tienen hijos como quien tiene canicas en una bolsa–, ya lleva medio futuro laboral hecho. ¡Y ni piden título académico ni cosas raras de esas! Porque si lo de entrar en Mercadona está difícil –que son contratos fijos continuos–, ¡imagínese lo de princesa! ¡Se le va de las manos en un ay! ¡Y quién sabe si no le acaban culpando del advenimiento de la república! Y vuelta, otra vez, a Estoril. O a Elvas, ¡que ni tiene mar!

Decía Francisco Gómez Antón, un excelente profesor de mis años universitarios, que un país donde los grandes partidos no están de acuerdo en dos o tres cosas básicas, nunca será una gran nación. Y una de ellas era –y es– la educación. Mientras la mayoría de los jóvenes británicos y estadounidenses aspiran a ser pilotos, una encuesta de 2023 reveló que un tercio de los españoles quieren ser influencers. Yo, mientras lo pienso, ando sumido en la preocupación…, por lo de la apnea. Porque Genoveva Casanova también concursará en El Desafío y me temo que la señal de Antena 3 no alcanza hasta Dinamarca.

Todo puede empeorar. Se lo dije.