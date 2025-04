Cinco cientos de milímetros

Me contaba mi hermano, hace un par de meses, que se había llevado a los niños a dar una vuelta dominguera en bicicleta. Al concluir ... el recorrido él sacó ese entusiasmo de padre animando a sus hijos y les dijo: ¡Hemos hecho casi seis kilómetros! El pequeño, al oírlo, soltó un: ¡Papi, papi, eso son seis miles de metros! Y así se quedó: tan ancho como su inocencia, sin saber que –además de los kilómetros– había hecho una concordancia tan perfecta del número plural que ni la Real Academia Española de la Lengua. Mientras yo, tras colgar el teléfono, me quedaba rumiando en silencio cuál de las dos unidades de longitud sería, en realidad, mayor: ¿Seis kilómetros o seis miles de metros?

Quizá no me entiendan. Pero, aunque Euclides se revuelva en su tumba al leerme, soy de los que creen que la longitud de una distancia no siempre equivale a su cuantificación numérica. Quizá, por eso, mis notas de bachillerato brillaban más en Química que en Física. Y porque –lo confieso– siempre he tenido un trato más cercano con Panoramix que con las poleas del ascensor del edificio –que, por algún motivo extraño, no me hablan–. Como, además, en Obstinación he sido siempre un niño de matrícula de honor, hasta una vez conseguí demostrar que la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta: saqué de la guantera mi súper mapa de Campsa, regla en mano tracé una raya entre Coruña y Badajoz, y me dediqué a seguirla con más fe que Arquímedes dentro de una tinaja. Como el trayecto duró diecisiete horas, en lugar de las ocho debidas, constaté que de lo de la famosa línea recta…, ¡nanay! Además, claro, de que aumenté mi conocimiento de las pistas de tierra que pueblan la península.

El viernes pasado la suerte quiso que Fadi y Mohammad –dos hermanos de origen sirio– pudieran salvar la distancia que, con demasiada frecuencia, la tragedia impone entre la vida y la muerte. Se reencontraron en el puerto de Kalamata, en Grecia, a donde los escasos supervivientes del naufragio del Adriana habían sido trasladados. La distancia que infligían los barrotes azules de las verjas que los separaban no pudo evitar que las manos de Fadi –el mayor– acariciaran el pelo y el rostro de Mohammad. Y en el instante en que besó su frente –con la devoción de quien sabe que, entre ese momento y su imposibilidad, mediaban cuatro kilómetros de profundidades marinas–, me pareció que los apenas cincuenta centímetros que les separaban, se convertían en unos escasos… cinco cientos de milímetros. Entonces pensé que la distancia es algo más que ese intervalo físico entre dos personas, dos ciudades o dos acontecimientos. Su longitud también depende de si uno la calcula con la cabeza o con el corazón; desde la angustia o desde la esperanza; e, incluso, con la alegría del reencuentro o desde el deseo del olvido.

Por eso, aunque los principios de la Física se empeñen en contradecirme, comprenderán que yo piense que cinco cientos de milímetros es una distancia infinitamente menor que cincuenta centímetros. Igual que, intuyo, mi sobrino pensó que seis miles de metros constituía una distancia asombrosamente mayor que seis kilómetros. Y –se lo digo con el corazón–, esta vez no pienso sentarme a discutirlo con nadie.